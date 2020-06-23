蔡英文：解放軍海空騷擾不斷 國軍須保持警惕 密切關注

蔡英文總統上午提醒國軍新科將領表示，疫情還沒過去，解放軍對台海周邊海空領域的騷擾也依然持續不斷，大家一定要時刻保持警惕、密切關注，確保國家安全。

國防部上午舉行國軍109年7月1日將級人員定期晉任布達及授階典禮。蔡總統蒞會表示，「今天是中華民國陸海空軍軍將領將官晉任典禮」，在這個光榮時刻她要像將官、眷屬們表達最誠摯的恭賀。

蔡英文表示，今天所面臨的挑戰，尤其是今年面對疫情的挑戰，國軍在參與口罩製作、消毒任務，替防疫所作貢獻同時，每天的戰訓本務也沒有絲毫鬆懈，深受國人肯定。

但她要提醒，疫情還沒過去，解放軍對台海周邊海空領域的騷擾也依然持續不斷，一定要時刻保持警惕、密切關注，確保國家安全。

蔡英文表示，國軍守護國家，她和所有國人將是最強後盾，她上任以來不僅時常到各個部隊看國軍弟兄姊妹，表達國家對軍人重視，推動國防自主相關政策上也說到做到，昨天受到國人矚目高教機首飛，已經順利完成，未來除了正在進行中的國防政策，持續落實外，對於下階段國防改革，無論是不對稱戰力發展、部隊管理制度改善、後備動員制度的改革，也都會加速進行。