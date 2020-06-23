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「私菸案」被記大過 蔡英文警衛室主任仍晉升少將

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將官晉任 「大過」將軍陳敏華引媒體追逐 不願受訪

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
記者林澔一／攝影 涉私煙案被記過的陳敏華（右）上午晉任少將，由國防部長嚴德發（左）授階。
記者林澔一／攝影 涉私煙案被記過的陳敏華（右）上午晉任少將，由國防部長嚴德發（左）授階。

國防部上午舉行國軍109年7月1日將級人員定期晉任布達及授階典禮。國防部長嚴德發向晉任將領表示，中共不改窮兵黷武本質，不僅多次於我海、空域進逼騷擾，並透過官媒文攻武嚇，意圖片面改變台海現狀。而國軍是捍衛國家安全的第一道，也是最重要的防線，國軍有戰勝敵人的決心與實力；採購各項新式武器裝備也將持續進行。對國軍而言，真正的勝利就是和平。

他同時宣告，七月即將展開漢光36號實兵操演，他要求國軍在既有的基礎上，用最務實的態度，檢視我們在建軍備戰或是作戰計畫，還有什麼不夠周延的地方要去改進。

國防部表示，業奉總統核定，國防部法律事務司長沈世偉等5人晉任中將、彭國洲上校等15員晉任少將，於109年7月1日生效。

晉升少將行列中，蔡英文警衛室主任陳敏華也在列。其因「私菸案」被記大過仍能晉升，上午在晉任現場引起媒體三度追逐，但都不願受訪。

此次晉升名單將領級職，中將部分另包括國防部後勤次長蔣正國、空軍參謀長黃志偉、空軍作戰指揮部副指揮官姜光華、國安局科技中心張元斌。少將部分，則有參謀總長辦公室主任彭國洲、軍法司處長張翕、北區後備指揮部指揮官李傑、花東防衛指揮部參謀長李其桓、兵整中心主任巫道安、陸軍234旅長賴政豐、陸軍台東指部指揮官陳信助、空軍官校副校長何振翔、21砲指部指揮官張冠軍、國安局秘書處研究委員顏大任、總統府侍衛室外衛主任陳敏華等人。

嚴德發致詞表示，蔡英文總統日前視導部隊時勉勵官兵：「國家安全、區域的穩定，不是靠卑躬屈膝，而是靠堅實的國防。」國家的安全與人民的福祉，絕對不能寄望在敵人的善意，和平更不能是賜賚或假象，卑躬屈膝換來的是憐憫，不是真正的和平。國軍是捍衛國家安全的第一道，也是最重要的防線，國軍有戰勝敵人的決心與實力，秉持不挑釁、不怯戰、不畏戰的原則，做最好的準備，不斷自我策勵、勤訓精練、厚實戰力，這是國軍對國家、對人民不變的承諾。

嚴德發說，近年在國防自主與軍事事務革新上，國軍都有亮眼的成績與進步。昨天國人自製的高性能教練機順利完成首飛，潛艦及新式艦艇的建造，與採購各項新式武器裝備也持續進行。此外，軍事事務革新的推動，讓部隊不僅擁有現代化武器裝備，更有現代化的管理、組織文化及效率，加上持續創新不對稱的戰法，讓整體建軍與作戰的思維更加靈活及多元。嶄新的國軍需要全軍官兵在每一個工作崗位，奮力不懈，每天只要有1%的進步，持之以恆，一年下來就會很可觀，國軍整體戰力就能不斷增長，國家安全將更有保障。

嚴德發同時表示，建軍備戰工作經緯萬端，充滿挑戰，為了達到嚇阻敵人、維護區域穩定，以及確保國家安全的目的，國軍積極推動國防建設，快速提升戰力，打造重層防衛與實質嚇阻的可恃戰力。就在全世界攜手防疫的同時，中共仍不改其窮兵黷武的本質，不僅多次於我海、空域進逼騷擾，並透過官媒奢言「24小時攻佔臺灣」、「勿謂言之不預」等文攻武嚇手段，意圖片面改變臺海現狀，破壞我民主自由的成果。我們知道決定一場戰爭的勝敗因素很多，從來不是靠武器裝備的數量，或是部隊人數的多寡，用加減法計算出來的。美國國父華盛頓說過：「取得戰爭勝利的軍隊是精銳的軍隊，而不是龐大的部隊。」國軍毋庸置疑絕對是一支「素質高、戰力強、守紀律、有信念」的精銳部隊。唯有實力，才能讓敵人不敢輕舉妄動；也唯有實力，才能維護國家的安全與區域的和平穩定。

國防部長嚴德發。記者洪哲政/攝影
國防部長嚴德發。記者洪哲政/攝影
國防部法律事務司長沈世偉。記者洪哲政/攝影
國防部法律事務司長沈世偉。記者洪哲政/攝影
晉任少將的空軍作戰指揮部政戰主任唐才彬。記者洪哲政/攝影
晉任少將的空軍作戰指揮部政戰主任唐才彬。記者洪哲政/攝影
晉任少將的國安局秘書處研究委員顏大任。記者洪哲政/攝影
晉任少將的國安局秘書處研究委員顏大任。記者洪哲政/攝影
晉任少將的北區後備指揮部指揮官李傑。記者洪哲政/攝影
晉任少將的北區後備指揮部指揮官李傑。記者洪哲政/攝影
國防部長嚴德發。記者洪哲政/攝影
國防部長嚴德發。記者洪哲政/攝影
晉任少將的蔡英文警衛室主任陳敏華（中）。記者洪哲政/攝影
晉任少將的蔡英文警衛室主任陳敏華（中）。記者洪哲政/攝影

國軍 國防部 嚴德發

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