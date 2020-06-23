【重磅快評】勇鷹vs.擁英：假首飛與真馬屁

蔡英文總統昨天前往漢翔，主持空軍新式高級教練機「勇鷹」的首飛。相較於潛艦國造計畫發軔於馬英九時代，高教機才是真正完全蔡政府的政績。2016年蔡總統一上任，立刻宣布放棄馬政府與國外合作生產高教機的計畫，改由漢翔自行研發。也因如此，勇鷹高教機對蔡總統意義非凡，當然值得高調宣揚慶祝。

然而典禮上卻出現兩大敗筆：第一是勇鷹原型機真正首度升空，是本月10日，當時國防部也對外發布照片、影片與新聞稿，中外媒體都已經大幅報導。昨天其實是這架原型機第四度升空，甚至飛行科目與前三次也無不同。然而從總統府、國防部、中科院到漢翔，卻都可以發起文化革命，將「首」字重新定義，把「四飛」稱為「首飛」，似乎不把「首」字留給國家元首，就是對元首不敬，顯示不出自己的效忠之忱。

另外則是在典禮會場上，漢翔員工高舉綠色標語，大書「有蔡總統當年的英勇，才有漢翔今天的勇鷹」。面對記者問及，如此行為算不算拍馬屁？漢翔總經理的回答很妙，「我們是民營公司，不是政府機關，民營公司不會拍馬屁。」

總統出席場合安檢森嚴，相關官員與維安人員，早就場勘預演多次，現場所有節目流程，都不能出現意外。這塊讚揚總統的標語，當然絕非當事者臨時起意製作，更非自己想展示就可逕自帶入。當然是一層又一層長官點頭，才可能出現在現場；甚至很可能是一層又一層的長官授意，精準計算舉牌的時間與角度，就是要在總統眼前與媒體鏡頭前，表現自己對元首的擁護。

這不免讓人回憶起扁政府時代舊事：包括北宜高速公路雪山隧道「一通再通」，典禮一辦再辦；以及官兵們戴上扁帽、舉著「總統我愛你」標語、高喊「總統總統大帥哥，你是我的巧克力」的例子。當時軍方宣稱，這些動作都是「自發」行為，恰好與如今漢翔的「我們民營公司不會拍馬屁」，前後互相「輝映」。

堅持自製勇鷹高教機，對國防與產業會產生怎樣影響，答案還有待時間證明。如果勇鷹確能如政府所期盼，成為拉動台灣航太產業再起的火車頭，歷史自然會將榮耀歸給當初作出決策的蔡總統。然而，勇鷹機可能成功，但昨天這場「非首飛」典禮，未來被後人所記得的，恐怕只剩官員奉承巴結的嘴臉，以及和扁政府不堪往事的連結，反而陷蔡總統於不義。