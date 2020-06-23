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勇鷹首飛 蔡：國機國造再創歷史

聯合報 / 記者丘采薇／台中報導
勇鷹高教機昨天執行首飛儀式，勇鷹號垂直尾翼彩繪圖樣。圖／擷取自總統府flicker
勇鷹高教機昨天執行首飛儀式，勇鷹號垂直尾翼彩繪圖樣。圖／擷取自總統府flicker

勇鷹高教原型機昨天在台中清泉崗基地執行首飛儀式，蔡英文總統親臨校閱。新式高教機飛行十二分鐘落地後，由ＩＤＦ戰機伴隨高速衝場通過觀禮台致意，象徵「國機國造」薪火傳承。蔡英文致詞表揚試飛官路志元和管延年，並稱這是繼卅一年前ＩＤＦ經國號戰鬥機首飛後，「國機國造」再次締造歷史性一刻。

蔡英文說，四年前政府提出高教機要自研自製，遇到了很多挑戰，有些人質疑航發人才早已凋零，國內航太產業的技術和量能已跟不上了，更有人主張直接向外國購買可能比較划算，四年來在空軍、漢翔、中科院及所有上下游廠商通力合作下，克服了所有困難，用具體成績重建了社會各界對國內航太產業研製能力的信心。

勇鷹高教機昨天執行首飛儀式，蔡英文總統（中）親臨校閱。圖／擷取自總統府flicker
勇鷹高教機昨天執行首飛儀式，蔡英文總統（中）親臨校閱。圖／擷取自總統府flicker

蔡英文表示，「勇鷹」代表兩個重要意義。第一是國機國造帶動國內航太產業大發展、大進步，新式高教機專案不僅創造兩千多個就業機會，更能傳承經驗，培育出新世代的航太產業技術人才。當年ＩＤＦ研發團隊是台灣航太史上傳奇，今天許多年輕人才因為新式高教機專案投入漢翔團隊，傳承過去光榮和專業，不僅再度建置航空研製能量，更被美商評價具有全世界數一數二水準。

第二，研製新式高教機是為了給空軍弟兄姊妹最好的訓練環境，有了嶄新、安全、性能強的高教機，以後新生代優秀飛官一定能持續翱翔天際、保家衛國。

昨天漢翔也安排丁姓資深工程師率廠內工程師向蔡總統發表感言。他表示，身為漢翔屆退老兵，真心感謝總統落實國機國造能量，讓他有生之年能貢獻所學，看到高教機出廠首飛，他了無遺憾。

漢翔員工舉牌「有蔡總統當年的英勇，才有漢翔今天的勇鷹」。記者徐宇威／攝影
漢翔員工舉牌「有蔡總統當年的英勇，才有漢翔今天的勇鷹」。記者徐宇威／攝影

漢翔員工舉牌讚總統當年英勇

漢翔員工也舉起兩面綠色手板，上頭寫著：「有蔡總統當年的英勇，才有漢翔今天的勇鷹。」隨後媒體聯訪，問及此舉是否涉「拍馬屁」之嫌？漢翔公司總經理馬萬鈞表示，漢翔是民營公司、不是政府機關，「民營公司不會拍馬屁。」

高教 蔡英文 勇鷹 空軍 戰機 經國號 清泉崗

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