兩周8度 空軍今再偵獲中共轟6、殲10戰機闖我西南空域

空軍司令部今（22）日表示，中午偵獲中共轟6、殲10型戰機短暫進入台灣西南空域，除廣播告警外，我偵巡戰機全程掌握，並積極驅離應處。

這已是近兩周來，共機第8度闖同一空域。而根據民間航跡推特披露，今天上午有美軍電偵機在西南空域出沒，東部外海空域今天也被發現有美軍B52轟炸機活動。

根據國防部對外發布的公開紀錄，我方在本月9日偵獲多架蘇愷30戰機進入我防空識別區西南角，12日再次偵獲運8電偵機闖入，16日又偵獲殲10戰機進入相同空域；17日則是運8及殲10等型機闖入我防空識別區；18日則偵獲中共殲10、殲11型戰機，進入台灣西南空域；6月19日偵獲殲10單架機闖入；21日再偵獲殲10戰機單架機闖入。