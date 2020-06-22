聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩周8度 空軍今再偵獲中共轟6、殲10戰機闖我西南空域
空軍司令部今（22）日表示，中午偵獲中共轟6、殲10型戰機短暫進入台灣西南空域，除廣播告警外，我偵巡戰機全程掌握，並積極驅離應處。
這已是近兩周來，共機第8度闖同一空域。而根據民間航跡推特披露，今天上午有美軍電偵機在西南空域出沒，東部外海空域今天也被發現有美軍B52轟炸機活動。
根據國防部對外發布的公開紀錄，我方在本月9日偵獲多架蘇愷30戰機進入我防空識別區西南角，12日再次偵獲運8電偵機闖入，16日又偵獲殲10戰機進入相同空域；17日則是運8及殲10等型機闖入我防空識別區；18日則偵獲中共殲10、殲11型戰機，進入台灣西南空域；6月19日偵獲殲10單架機闖入；21日再偵獲殲10戰機單架機闖入。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言