快訊

勇鷹首飛日 空軍證實共機本月第8度闖我西南空域

大巨蛋最快連假後復工！北市府批准遠雄建照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩周8度 空軍今再偵獲中共轟6、殲10戰機闖我西南空域

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中共殲10戰機。圖／大國之翼
中共殲10戰機。圖／大國之翼

空軍司令部今（22）日表示，中午偵獲中共轟6、殲10型戰機短暫進入台灣西南空域，除廣播告警外，我偵巡戰機全程掌握，並積極驅離應處。

這已是近兩周來，共機第8度闖同一空域。而根據民間航跡推特披露，今天上午有美軍電偵機在西南空域出沒，東部外海空域今天也被發現有美軍B52轟炸機活動。

根據國防部對外發布的公開紀錄，我方在本月9日偵獲多架蘇愷30戰機進入我防空識別區西南角，12日再次偵獲運8電偵機闖入，16日又偵獲殲10戰機進入相同空域；17日則是運8及殲10等型機闖入我防空識別區；18日則偵獲中共殲10、殲11型戰機，進入台灣西南空域；6月19日偵獲殲10單架機闖入；21日再偵獲殲10戰機單架機闖入。

戰機 美軍 中共

延伸閱讀

因應中國挑釁 印度防長：部隊可自由採必要行動

追蹤航跡推特貼文 美電偵機上午在我西南空域「甩尾」

共機11天7度擾台 疑壓縮我空防

共機11天7度闖我西南空域 專家：圖壓縮我防空縱深

相關新聞

兩周8度 空軍今再偵獲中共轟6、殲10戰機闖我西南空域

空軍司令部今（22）日表示，中午偵獲中共轟6、殲10型戰機短暫進入台灣西南空域，除廣播告警外，我偵巡戰機全程掌握，並積極...

共機11天7度擾台 疑壓縮我空防

空軍司令部昨天表示，中午偵獲中共殲十型戰機短暫進入台灣西南空域，除廣播警告外，我偵巡戰機全程掌握，並驅離應處。這是近十一...

馮世寬成蔡首任國防部長 勇鷹高教機是關鍵

蔡英文總統今天上午南下臺中清泉崗，視導「勇鷹」高教機的「正式」首度試飛。應邀出席的官員中，包括現任退輔會主委馮世寬。事實...

國防部證實 海軍陸戰隊九九旅兵力進訓東沙監控情勢

外媒指中國大陸可能在8月實施以奪東沙島為想定的軍事演訓後，國安單位除決定在鵝鑾鼻外海400公里處增派海巡大型艦艇監控情勢...

國軍新一波晉升將領名單出爐 軍法中將沈世偉出列

國防部今日表示，國軍109年7月1日將級人員定期晉任，業奉總統核定，沈世偉少將等五人晉任中將、彭國洲上校等15人晉任少將...

中國大陸飛彈大增810顆 蘇貞昌：不要把國力只放在軍備

美國國防部去年公布的「中國軍力評估報告」中，大陸的陸射彈道飛彈、巡弋飛彈較2018年增加810枚，多達2740枚；對此行...

追蹤航跡推特貼文 美電偵機上午在我西南空域「甩尾」

民間航跡追蹤推特上午發布貼文，航跡顯示美國海軍一架EP-3E電偵機，自巴士海峽進入我防空別識區西南角，一度往台灣海峽飛來...

蔡英文向伍克振銅像獻花 籲傳承團結精神投入國機國造

漢翔公司今天舉行勇鷹高教機原型機首飛儀式，漢翔發出新聞稿表示，蔡總統在新式高教機首飛展示後，轉往漢翔的飛航大樓向伍克振將...

勇鷹高教機成功首飛 蔡英文：國機國造再創歷史性一刻

漢翔「勇鷹」高教原型機今天上午在台中清泉崗首飛，由蔡英文總統親臨校閱。新式高教機首飛展示共飛行12分鐘，試飛成功落地後，...

勇鷹原型機首飛 漢翔員工舉牌讚蔡英文英勇

蔡總統上午主持漢翔高教機勇鷹原型機首飛儀式，飛行過程由資深試飛官吳康明進行地面解說，他在蔡總統面前兩度向空軍司令喊話，原...

波頓新書指川普可能背棄台灣 我國今年4項新軍購危矣？

美國前國安顧問波頓（John Bolton）新書「事發之室：白宮回憶錄」預定23日上市，本報昨天取得新書內容，波頓在書中...

拚外交向美軍購 美若關GPS…神兵恐成廢鐵

將領提醒，我國突然政策轉向，向美採購「國防自主」能產製的軍備項目，其實大多著眼於美軍以開放軍規GPS為考量，但若美軍關鍵時關掉訊號，這些美製裝備就如同廢鐵，我方戰備主動性恐受制於人……

熱門新聞

黃健庭聲明埋未爆彈？游盈隆：若他的話屬實代誌就大條

罷捷連署逾2.1萬份 下周鳳山街頭設連署站

波頓新書指川普可能背棄台灣 我國今年4項新軍購危矣？

將任監察院長 陳菊：立院通過後退出民進黨

最理想高雄市長補選候選人 陳偉杰：就是李明璇

總統府公布27位監委提名 陳菊任院長、副院長從缺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。