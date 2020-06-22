馮世寬成蔡首任國防部長 勇鷹高教機是關鍵

蔡英文總統今天上午南下臺中清泉崗，視導「勇鷹」高教機的「正式」首度試飛。應邀出席的官員中，包括現任退輔會主委馮世寬。事實上，民國105年蔡英文當選總統，馮世寬成為新政府第一位國防部長，關鍵也正是為了研發高教機。

在馬政府時期，民進黨編纂國防政策藍皮書，邀請國軍退伍將領擔任顧問。馮世寬就是那時，第一次應邀到民進黨中央開會。不過當時來說，比馮世寬與綠營更有交情、對於出掌國防部意願更高的退將，其實大有人在。馮世寬之所以最後中選，主因就是蔡政府將國防自主視為重大政策，其中第一個具體目標，就是高教機要能自研自製。在此前提下，馮世寬當初曾擔任漢翔航空工業董事長，主導經國號戰機升級改良，也曾研擬新一代高教機計畫，正好符合政策需要。

軍中人士也透露，在蔡英文當選到就任之間，時間長達四個月。當時推動我國與義大利合作生產M-346教練機的人士，曾經積極推動，希望軍方趕快在這段時間內完成簽約，讓合作生產案確定上路，成為既定事實。不過當時國防部考量後，認為基於行政倫理，在政權交接之前，政府角色應該是善盡看守職務，對於高教機這種各方看法高度爭議，而且準執政黨已表態要重新考慮的政策，國防部不宜搶在看守期內決定。