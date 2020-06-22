國防部證實 海軍陸戰隊九九旅兵力移駐東沙監控情勢
外媒指中國大陸可能在8月實施以奪東沙島為想定的軍事演訓後，國安單位除決定在鵝鑾鼻外海400公里處增派海巡大型艦艇監控情勢外，國防部今天也證實，此項專案同時決定讓海軍陸戰隊以「移訓」之名，由海軍陸戰隊九九旅副旅長林家宏率隊機動進訓東沙島，監控情勢。
總統府新聞稿披露，蔡總統日前南下慰勉「海軍陸戰隊指揮部」時，與移地訓練部隊長－「東沙指揮部指揮官林家宏」進行視訊，對駐守在東沙指揮部的所有國軍兄弟表達慰勉之意，並請指揮官做好對所屬官兵的生活照顧，如期如質的完成訓練任務。
國防部今日證實陸戰隊移訓東沙島，屬移地訓練，強調短期派駐，並非長期駐守；國防部日前在說明漢光36號實兵演習內容時，已披露將對外離島防務實施規復演練，而國軍每年都與海巡就東南沙防務實施演練，陸戰隊赴東沙島移地訓練，目的在提升海巡防衛能力。
國防部也說，府新聞稿文中所指東沙指揮部，指的是海巡東南沙分署的東沙指揮部，國軍未另在島上成立任務組織，而由九九旅副旅長林家宏率兵力進行移地訓練。
陸戰隊早年在東沙有駐軍，並曾部署兩部檞樹飛彈車、一部萊茲雷達，海巡署於民國89年10月接手防務後，以島上濕氣、鹽分過高及無保修能力因素，建議繳回，並於民國90年3月16日將裝備回回運。陸戰隊此次是否派遣反登陸軍備登島，國防部不願透露。
陸戰隊退出南海防務後，島上仍有空軍氣象站駐軍，而我國在東沙島陸續成立環礁國家公園與國際海洋研究站，海巡進駐後島上有洋巡、岸巡與，海巡署東沙指揮部有兩個中隊，駐防在東沙島兩側，建制武器除輕兵器外，還包括二零機砲、四零機砲，八一、一二○迫擊砲與新近採購接裝中的紅隼反裝甲火箭等，有輕裝步兵裝備的水準，島上各陣地近年甫完成整修。而國防部對東、南沙備有「衛疆計畫」應援，曾於太平島驗證。而東沙島駐防東南沙分署部隊，本月初已再度實施環島射擊演習，在海軍陸戰隊與國防部現地督考下，驗證島上陣地各式迫擊砲、機砲射擊效能。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言