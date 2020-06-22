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國防部證實 海軍陸戰隊九九旅兵力移駐東沙監控情勢

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
外媒指中國大陸可能在8月實施以奪東沙島為想定的軍事演訓後，國安單位除決定在鵝鑾鼻外海四百公里處增派海巡大型艦艇監控情勢外，國防部今天也證實，此項專案同時決定讓海軍陸戰隊以「移訓」之名，由海軍陸戰隊九九旅副旅長林家宏率隊機動進駐東沙島，監控情勢。圖為九九旅月前實施拖式飛彈實彈測考畫面。圖／海軍陸戰隊臉書粉專
外媒指中國大陸可能在8月實施以奪東沙島為想定的軍事演訓後，國安單位除決定在鵝鑾鼻外海四百公里處增派海巡大型艦艇監控情勢外，國防部今天也證實，此項專案同時決定讓海軍陸戰隊以「移訓」之名，由海軍陸戰隊九九旅副旅長林家宏率隊機動進駐東沙島，監控情勢。圖為九九旅月前實施拖式飛彈實彈測考畫面。圖／海軍陸戰隊臉書粉專

外媒指中國大陸可能在8月實施以奪東沙島為想定的軍事演訓後，國安單位除決定在鵝鑾鼻外海400公里處增派海巡大型艦艇監控情勢外，國防部今天也證實，此項專案同時決定讓海軍陸戰隊以「移訓」之名，由海軍陸戰隊九九旅副旅長林家宏率隊機動進訓東沙島，監控情勢。

總統府新聞稿披露，蔡總統日前南下慰勉「海軍陸戰隊指揮部」時，與移地訓練部隊長－「東沙指揮部指揮官林家宏」進行視訊，對駐守在東沙指揮部的所有國軍兄弟表達慰勉之意，並請指揮官做好對所屬官兵的生活照顧，如期如質的完成訓練任務。

國防部今日證實陸戰隊移訓東沙島，屬移地訓練，強調短期派駐，並非長期駐守；國防部日前在說明漢光36號實兵演習內容時，已披露將對外離島防務實施規復演練，而國軍每年都與海巡就東南沙防務實施演練，陸戰隊赴東沙島移地訓練，目的在提升海巡防衛能力。

國防部也說，府新聞稿文中所指東沙指揮部，指的是海巡東南沙分署的東沙指揮部，國軍未另在島上成立任務組織，而由九九旅副旅長林家宏率兵力進行移地訓練。

陸戰隊早年在東沙有駐軍，並曾部署兩部檞樹飛彈車、一部萊茲雷達，海巡署於民國89年10月接手防務後，以島上濕氣、鹽分過高及無保修能力因素，建議繳回，並於民國90年3月16日將裝備回回運。陸戰隊此次是否派遣反登陸軍備登島，國防部不願透露。

陸戰隊退出南海防務後，島上仍有空軍氣象站駐軍，而我國在東沙島陸續成立環礁國家公園與國際海洋研究站，海巡進駐後島上有洋巡、岸巡與，海巡署東沙指揮部有兩個中隊，駐防在東沙島兩側，建制武器除輕兵器外，還包括二零機砲、四零機砲，八一、一二○迫擊砲與新近採購接裝中的紅隼反裝甲火箭等，有輕裝步兵裝備的水準，島上各陣地近年甫完成整修。而國防部對東、南沙備有「衛疆計畫」應援，曾於太平島驗證。而東沙島駐防東南沙分署部隊，本月初已再度實施環島射擊演習，在海軍陸戰隊與國防部現地督考下，驗證島上陣地各式迫擊砲、機砲射擊效能。

蔡總統日前南下慰勉國軍部隊，披露海軍陸戰隊赴東沙移地訓練。圖／總統府
蔡總統日前南下慰勉國軍部隊，披露海軍陸戰隊赴東沙移地訓練。圖／總統府

陸戰隊 海巡署 國防部

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