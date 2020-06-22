國防部證實 海軍陸戰隊九九旅兵力移駐東沙監控情勢

外媒指中國大陸可能在8月實施以奪東沙島為想定的軍事演訓後，國安單位除決定在鵝鑾鼻外海400公里處增派海巡大型艦艇監控情勢外，國防部今天也證實，此項專案同時決定讓海軍陸戰隊以「移訓」之名，由海軍陸戰隊九九旅副旅長林家宏率隊機動進訓東沙島，監控情勢。

總統府新聞稿披露，蔡總統日前南下慰勉「海軍陸戰隊指揮部」時，與移地訓練部隊長－「東沙指揮部指揮官林家宏」進行視訊，對駐守在東沙指揮部的所有國軍兄弟表達慰勉之意，並請指揮官做好對所屬官兵的生活照顧，如期如質的完成訓練任務。

國防部今日證實陸戰隊移訓東沙島，屬移地訓練，強調短期派駐，並非長期駐守；國防部日前在說明漢光36號實兵演習內容時，已披露將對外離島防務實施規復演練，而國軍每年都與海巡就東南沙防務實施演練，陸戰隊赴東沙島移地訓練，目的在提升海巡防衛能力。

國防部也說，府新聞稿文中所指東沙指揮部，指的是海巡東南沙分署的東沙指揮部，國軍未另在島上成立任務組織，而由九九旅副旅長林家宏率兵力進行移地訓練。

陸戰隊早年在東沙有駐軍，並曾部署兩部檞樹飛彈車、一部萊茲雷達，海巡署於民國89年10月接手防務後，以島上濕氣、鹽分過高及無保修能力因素，建議繳回，並於民國90年3月16日將裝備回回運。陸戰隊此次是否派遣反登陸軍備登島，國防部不願透露。