國軍新一波晉升將領名單出爐 軍法中將沈世偉出列

將領提醒，我國突然政策轉向，向美採購「國防自主」能產製的軍備項目，其實大多著眼於美軍以開放軍規GPS為考量，但若美軍關鍵時關掉訊號，這些美製裝備就如同廢鐵，我方戰備主動性恐受制於人……

2020-06-22 07:00