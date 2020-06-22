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國軍新一波晉升將領名單出爐 軍法中將沈世偉出列
國防部今日表示，國軍109年7月1日將級人員定期晉任，業奉總統核定，沈世偉少將等五人晉任中將、彭國洲上校等15人晉任少將，於109年7月1日生效。
國防部指出，此次晉任中將的五人包括沈世偉、蔣正國、黃志偉、姜光華、張元斌，晉任少將人員包括彭國洲、張翕、李傑、李其桓、巫道安、賴政豐、張冠軍、陳信助、馬吉瑞、林傳盛、唐才彬、何振翔、楊玉琪、顏大任、陳敏華等15人，合計20人。
國防部進一步表示，晉任授階典禮訂於6月23日上午9時於三軍軍官俱樂部舉行，由國防部長嚴德發主持，國軍高階將領曁晉任人員眷屬親人均受邀觀禮，並恭請總統親臨訓勉，鼓舞軍心。
升任中將的沈世偉是國軍自民國100年7月以來，首位獲得第二枚將星的軍法出身將領。晉任少將的陸戰隊主任林傳盛、空軍作戰指揮部主任唐才彬，則是政戰系統此波晉升主力。國安局系統則有曾派駐約旦、國安會的局本部秘書處顏大任晉升少將。
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