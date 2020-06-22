追蹤航跡推特貼文 美電偵機上午在我西南空域「甩尾」

民間航跡追蹤推特上午發布貼文，航跡顯示美國海軍一架EP-3E電偵機，自巴士海峽進入我防空別識區西南角，一度往台灣海峽飛來，又大幅度左轉往海南島、香港方向飛去。由於此空域近期頻密發生共機闖我西南角空域事件，外界正觀察共機是否會因此再次出海擾台。

擅長發布空中公務機航跡的Callsign：CANUK78推特，上午貼文指出，美國海軍一架編號AE1D8A的EP-3E電偵機，上午飛越南海巴士海峽後，航跡顯示準備進入海灣海峽西南角空域。

不過另一航跡推特SCS Probing Initative則同時顯示，這架EP-3E電偵機進入我西南空域後，隨即左轉往海南島方向飛去，離開台灣海峽。

EP-3E偵察機隸屬美國海軍VQ-1中隊，任務是搜集、儲存與分析由雷達和無線電設備發出的信號。