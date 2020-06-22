蔡英文向伍克振銅像獻花 籲傳承團結精神投入國機國造

漢翔公司今天舉行勇鷹高教機原型機首飛儀式，漢翔發出新聞稿表示，蔡總統在新式高教機首飛展示後，轉往漢翔的飛航大樓向伍克振將軍的銅像獻花致意。蔡總統致詞表示，伍的犧牲換來寶貴參數，解決重要工程問題，使IDF最終成為空軍最精銳的戰鬥機，盼望大家在紀念伍將軍的活動當中，更能體認當年的信心，在新式高教機國機國造的關鍵時刻，再創契機，傳承那股精誠團結的高昂士氣。

漢翔指出，民國78年的5月28日IDF經國號戰機首飛，睽違30年後，國機國造有了新的嶄獲，由國人自研自製的新式高級教練機，在去年的9月24日舉行出廠典禮，從出廠到今天9個月的時間，終於迎來了新機試飛，於今日在清泉崗基地，總統蔡英文以三軍統帥的身份見證「新式高教機首飛展示」活動，向擔任首飛任務的路志元、管延年二位試飛官致意，謝謝他們以自身的實力，證明新式高教機的優越性能。

包括立法院院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、退輔會主委馮世寬、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、經濟部長王美花、國安會副秘書長陳文政、空軍司令熊厚基、國防部常次陳曉明、空軍副總長李廷盛、中科院院長張忠誠、漢翔董事長胡開宏多位立委、監委等也出席儀式。

漢翔表示，新式高教機首飛展示，由IDF經國號戰機的首飛試飛官吳康明解說高教機首飛展示任務的過程，當天上午9時20分離地起飛，到9時32分落地，共飛行12分鐘，飛行科目包括地面滑行、高速滾行升空、空中飛行測試、五邊進場、保持最佳進場姿態落地。新式高教機試飛成功落地後，由IDF伴隨機高速衝場通過觀禮台前，向小老弟勇鷹教練機道賀，象徵國機國造薪火相傳，代代傳承。

漢翔說，蔡總統在新式高教機首飛展示後，轉往漢翔的飛航大樓向伍克振將軍的銅像獻花致意。蔡總統致詞表示，因他的犧牲換來寶貴的參數，解決了重要的工程問題，使得IDF最終成為空軍最精銳的戰鬥機，盼望大家在紀念伍將軍的活動當中，更能體認當年的信心，在新式高教機國機國造的關鍵時刻，再創契機，傳承那股精誠團結的高昂士氣。

蔡總統在新式高教機簽約時提出三點期許，包括提高自製的產值比例，進行技術經驗的世代傳承，以及儘速完成原型機進行試飛。新式高教機在去年的9月24日出廠，到今天9個月的時間，自研自製的新式高級教練機首飛成功，總統的要求，漢翔公司都做到了，繳出一張漂亮的成績單。我國的國防自主在過去三年多來，高教機自製率提升了，也培育出屬於我們自己的專業人才，創造出1200個就業機會，實現了國人對國防自主的期待，展現出國防自主的豐碩成果。

漢翔表示，航空科技與航空產業是各國科技、經濟的指標之一，而國防科技的研發成果，是產業升級的重要基石，政府將國防產業放入「5加2產業創新」中的一環，從單向的對外採購變成內部研發製造，期能帶動周邊產業的發展，培養國內航太產業自己的研發人才，力求國機國造。新式高教機作為「國機國造」的啟始計畫，扮演承先啟後的角色，有助於下一代軍機的自研自製，期待政府國防自主的政策能夠延續，繼續規劃軍用飛機和發動機的關鍵技術開發，以及整機設計製造，藉以提升國防自主和自研自製的能力，為國家奠定國機國造永續發展的脈動，為我國自製下一代戰機共同努力。