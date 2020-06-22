勇鷹高教機成功首飛 蔡英文：國機國造再創歷史性一刻

漢翔「勇鷹」高教原型機今天上午在台中清泉崗首飛，由蔡英文總統親臨校閱。新式高教機首飛展示共飛行12分鐘，試飛成功落地後，由IDF戰機伴隨高速衝場通過觀禮台致意，象徵「國機國造」薪火傳承。

蔡總統致詞時表示，今天是中華民國空軍的大日子，也是國內航太產業的重要里程碑。今天在這裡，剛由路志元和管延年兩位優秀試飛官所駕駛，編號11001的新式高教機，順利完成了首飛展示的任務。這是繼31年前，IDF經國號戰鬥機首飛後，國機國造再次締造的歷史性一刻。

蔡總統說，她要請大家一起回想，僅僅是在4年前，「當我們提出高教機要自研自製，在當時遇到了很多挑戰。 有些人質疑航發人才早已凋零，國內航太產業的技術和量能，已經跟不上了。更有人反對，主張直接跟外國購買，可能還比較划算。 」

蔡總統說，不過這4年來，在空軍、漢翔、中科院，以及所有上下游廠商通力合作下，克服了所有的困難，用具體成績，重建了社會各界對國內航太產業研製能力的信心。 從前年組裝開始，到去年原型機出廠，她一次又一次來漢翔視察，大家的士氣也一次比一次高昂。今天，她看到台下的夥伴們，臉上充滿了自信的光采。「我要借用在場貴賓的雙手，給研製高教機的團隊一個大大的掌聲，好不好？ 」

蔡總統說，她身後的「勇鷹」，代表兩個重要的意義。 第一，國機國造，帶動了國內航太產業的大發展、大進步。新式高教機的專案，不僅創造了兩千多個就業機會，更能傳承經驗，培育出新世代的航太產業技術人才。 當年，IDF的研發團隊，是台灣航太史上的傳奇。而今天，許多年輕人才，因為新式高教機專案，投入漢翔團隊，傳承過去的光榮和專業。不僅再度建置航空的研製能量，更被美商評價，具有全世界數一數二的水準。

蔡總統也表示，相信在未來，「勇鷹」的團隊，也會持續締造新的紀錄、寫下新的傳奇。這是她最欣慰的一件事。 第二，研製新式高教機，是為了給空軍弟兄姊妹，最好的訓練環境。有了嶄新、安全、性能強的高教機，以後新生代的優秀飛官，一定能持續翱翔天際，保家衛國。

蔡總統說，同時，新式高教機具有自製率高、後勤維持成本低、系統整合自主性高等特性，後續可以配合空軍需求，進行構改跟性能提升。這也是我們落實國防自主的重要環節。 除了今天的首飛外，目前，新式高教機已經完成一系列地面的工程測試。為了確認飛機結構安全無虞，由中科院執行的「靜力試驗」，也已經通過驗證。

蔡總統說，接下來，還會展開第二架測試機的「結構疲勞測試驗證」，目標是滿足30年壽期、或8000小時飛行的需求指標。她要請大家繼續上緊發條，把關飛行安全，務必做到滴水不漏。 最後，她也要勉勵空軍、漢翔、中科院，以及所有參與新式高教機研製的夥伴，「請大家永遠要記得，今天看著高教機首飛時的感動，並把這分感動，落實為不斷前進的動力。大家辛苦了，我真的非常以你們為榮。」