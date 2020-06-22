快訊

石垣市議會通過 釣魚台列嶼地址改名「尖閣」登野城

嚴重關切無用？國際抗議國安法 仍難解香港困境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勇鷹原型機首飛 漢翔員工舉牌讚蔡英文英勇

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
蔡總統上午主持漢翔高教機勇鷹原型機首飛儀式，漢翔還安排員工舉牌「有蔡總統當年的英勇，才有漢翔今天的勇鷹」。圖／取自UDN直播畫面
蔡總統上午主持漢翔高教機勇鷹原型機首飛儀式，漢翔還安排員工舉牌「有蔡總統當年的英勇，才有漢翔今天的勇鷹」。圖／取自UDN直播畫面

蔡總統上午主持漢翔高教機勇鷹原型機首飛儀式，飛行過程由資深試飛官吳康明進行地面解說，他在蔡總統面前兩度向空軍司令喊話，原型機上完美在短跑道起飛，顯示原型機性能優異，一定能滿足空軍的需求，他要請空軍司令放心，漢翔產品，品質保證。漢翔還安排資深工程師發表感言，向蔡總統國機國造政策表達感謝，員工們並舉牌稱：「有蔡總統當年的英勇，才有漢翔今天的勇鷹」。

漢翔今天上午進行勇鷹原型機首飛儀式，前座試飛員為資深試飛師路志元，後座試飛官則為管延年，原型機升空到4500呎後，傳回地面顯示畫面，分別顯示戰機位置圖外，也由隨伴機傳回高教機在空畫面。原型機在空中分別測試發動機運作、空用電子裝備顯示、燃油、液壓、滑油系統等，最後平順返回地面。

吳康明在說明過程中兩度向空軍司令喊話表示，原型機今完美起飛，使用跑道相當短，顯示起飛性能優異，一定能滿足空軍的需求，他要請空軍司令放心，漢翔產品，品質保證。

在戰機回地面後，漢翔公司安排工程處丁姓資深工程師率廠內工程師向蔡總統發表感言。他表示，他今天內心激動，想起經國號戰機民國88年完成130架生產後即停產，至今20餘年，漢翔為永續經營，只好轉型生產民航機零件，他當時是公司中階工程師，看到公司內許多資深員工強忍淚水，親手將一批批工具套上塑膠套存入庫房，像骨肉分離，他心中惆悵，不知何時還會有機會貢獻專長，重現國機國造榮光。

丁姓工程師說，身為漢翔屆退老兵，真心感謝總統落實國機國造能量，讓他有生之年能貢獻所學，看到高教機出廠首飛，他了無遺憾，他要謝謝總統，感謝蔡總統對漢翔鼓勵。他說，要用一句話表達漢翔心聲，要蔡總統「請看」，這時漢翔安排員工舉起一面綠色說明牌，寫著「有蔡總統當年的英勇，才有漢翔今天的勇鷹。」。

漢翔今天上午進行勇鷹原型機首飛儀式，前座試飛員為資深試飛師路志元。圖／取自UDN直播畫面
漢翔今天上午進行勇鷹原型機首飛儀式，前座試飛員為資深試飛師路志元。圖／取自UDN直播畫面
漢翔今天上午進行勇鷹原型機首飛儀式，原型機升空到4500呎後，傳回地面顯示畫面，分別顯示戰機位置圖外，也由隨伴機傳回高教機在空畫面。圖／取自UDN直播畫面
漢翔今天上午進行勇鷹原型機首飛儀式，原型機升空到4500呎後，傳回地面顯示畫面，分別顯示戰機位置圖外，也由隨伴機傳回高教機在空畫面。圖／取自UDN直播畫面

空軍 勇鷹 戰機

延伸閱讀

勇鷹高教機成功首飛 IDF戰機衝場致意

國機國造歷史新頁 勇鷹高教機上午將首飛

勇鷹高教機今首飛 明年小批量產

勇鷹原型機22日首飛 專家揭新機設計完勝中共「教10」

相關新聞

共機11天7度擾台 疑壓縮我空防

空軍司令部昨天表示，中午偵獲中共殲十型戰機短暫進入台灣西南空域，除廣播警告外，我偵巡戰機全程掌握，並驅離應處。這是近十一...

波頓新書指川普可能背棄台灣 我國今年4項新軍購危矣？

美國前國安顧問波頓（John Bolton）新書「事發之室：白宮回憶錄」預定23日上市，本報昨天取得新書內容，波頓在書中...

追蹤航跡推特貼文 美電偵機上午在我西南空域「甩尾」

民間航跡追蹤推特上午發布貼文，航跡顯示美國海軍一架EP-3E電偵機，自巴士海峽進入我防空別識區西南角，一度往台灣海峽飛來...

蔡英文向伍克振銅像獻花 籲傳承團結精神投入國機國造

漢翔公司今天舉行勇鷹高教機原型機首飛儀式，漢翔發出新聞稿表示，蔡總統在新式高教機首飛展示後，轉往漢翔的飛航大樓向伍克振將...

勇鷹高教機成功首飛 蔡英文：國機國造再創歷史性一刻

漢翔「勇鷹」高教原型機今天上午在台中清泉崗首飛，由蔡英文總統親臨校閱。新式高教機首飛展示共飛行12分鐘，試飛成功落地後，...

勇鷹原型機首飛 漢翔員工舉牌讚蔡英文英勇

蔡總統上午主持漢翔高教機勇鷹原型機首飛儀式，飛行過程由資深試飛官吳康明進行地面解說，他在蔡總統面前兩度向空軍司令喊話，原...

拚外交向美軍購 美若關GPS…神兵恐成廢鐵

將領提醒，我國突然政策轉向，向美採購「國防自主」能產製的軍備項目，其實大多著眼於美軍以開放軍規GPS為考量，但若美軍關鍵時關掉訊號，這些美製裝備就如同廢鐵，我方戰備主動性恐受制於人……

台灣採購F-16達216架 全球排名第5

美國前國家安全顧問波頓新書指出，去年美國售台六十六架F-16戰機，川普總統一度臨陣反悔，因為自己力陳總算沒生變。這筆總額...

勇鷹高教機今首飛 明年小批量產

漢翔「勇鷹」高教原型機今天上午將在台中清泉崗舉行首飛儀式，由蔡總統親臨校閱。漢翔透露，按進度今年「勇鷹」應有首批量產六架...

勇鷹原型機22日首飛 專家揭新機設計完勝中共「教10」

漢翔「勇鷹」高教機型機原型機22日上午將在台中清泉崗舉行首飛儀式，由蔡總統親臨校閱，新機性能諸元，目前仍列機密。國防安全...

勇鷹高教機22日在小英面前首飛 首批能小批生產6架

漢翔「勇鷹」高教原型機明天（22日）上午將在台中清泉崗首飛，由蔡總統親臨校閱。漢翔透露，按進度今年「勇鷹」應有首批量產6...

日環食F-16戰機衝場 蔡英文：巡弋領空是每天任務

今天許多人抬頭看見日環食後，也看見5架F-16戰機的衝場；總統蔡英文說，下次在台灣本島要看到日環食，要等195年，確實難...

熱門新聞

罷免黃捷發起人呼籲 藍營不要參加行動

罷捷連署逾2.1萬份 下周鳳山街頭設連署站

黃健庭聲明埋未爆彈？游盈隆：若他的話屬實代誌就大條

潛艦備役上校新書 指共軍有能力布雷封鎖我4大軍商港

江啟臣赴許崑源靈堂被問吳怡玎是否參選？ 吳父回答了

影／小明歸家無期！徐國勇致歉 陳時中也道歉了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。