勇鷹原型機首飛 漢翔員工舉牌讚蔡英文英勇

蔡總統上午主持漢翔高教機勇鷹原型機首飛儀式，飛行過程由資深試飛官吳康明進行地面解說，他在蔡總統面前兩度向空軍司令喊話，原型機上完美在短跑道起飛，顯示原型機性能優異，一定能滿足空軍的需求，他要請空軍司令放心，漢翔產品，品質保證。漢翔還安排資深工程師發表感言，向蔡總統國機國造政策表達感謝，員工們並舉牌稱：「有蔡總統當年的英勇，才有漢翔今天的勇鷹」。

漢翔今天上午進行勇鷹原型機首飛儀式，前座試飛員為資深試飛師路志元，後座試飛官則為管延年，原型機升空到4500呎後，傳回地面顯示畫面，分別顯示戰機位置圖外，也由隨伴機傳回高教機在空畫面。原型機在空中分別測試發動機運作、空用電子裝備顯示、燃油、液壓、滑油系統等，最後平順返回地面。

吳康明在說明過程中兩度向空軍司令喊話表示，原型機今完美起飛，使用跑道相當短，顯示起飛性能優異，一定能滿足空軍的需求，他要請空軍司令放心，漢翔產品，品質保證。

在戰機回地面後，漢翔公司安排工程處丁姓資深工程師率廠內工程師向蔡總統發表感言。他表示，他今天內心激動，想起經國號戰機民國88年完成130架生產後即停產，至今20餘年，漢翔為永續經營，只好轉型生產民航機零件，他當時是公司中階工程師，看到公司內許多資深員工強忍淚水，親手將一批批工具套上塑膠套存入庫房，像骨肉分離，他心中惆悵，不知何時還會有機會貢獻專長，重現國機國造榮光。