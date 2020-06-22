波頓新書指川普可能背棄台灣 我國今年4項新軍購危矣？

美國前國安顧問波頓（John Bolton）新書「事發之室：白宮回憶錄」預定23日上市，本報昨天取得新書內容，波頓在書中敘述美國總統川普同意售台Ｆ-16後，指示波頓須「悄悄」執行。事實上白宮在3月同意批准售台F-16C/D後，我國也立即向美遞出四項包括採購100輛M109A6帕拉丁（Paladin）155公厘自走砲等新軍購發價書（LOR for LOA），但目前暫無回音。

波頓書中還提到，川普在去年11月背棄敘利亞庫德族後，外界猜測他下一個可能背棄的對象，台灣在這張遭背棄清單中名列前茅。波頓新書多次提到台灣，重點內容之一是有關對台軍售。書中說，中國大陸國家主席習近平曾明確要求川普不要軍售台灣，且不要同意讓蔡英文總統訪美，習稱這兩件事是兩岸穩定的關鍵。但波頓認為，1979年的台灣關係法授權美方軍售台灣以自保，習的多數立場與此法直接牴觸。

但據證實，3月美方同意出售F-16新機，國防部即針對陸軍「銳霆專案」採購100輛M109A6帕拉丁（Paladin）155公厘自走砲、「轟雷專案」採購15套射程300公里的M142「海馬斯」多管火箭系統，與空軍RF-16偵照莢艙，以及陸軍後續採購剌針飛彈案，正式向美方遞交發價申請書（LOR for LOA），全案所需預算逼近400億元。

對於遞出發價申請書一事，國防部昨天沒有評論。對於「奔雷計畫」是否繼續執行，中科院表示，該院各項武器研發及量產均依國防政策指導與既定期程執行；另對媒體詢問「雷昇專案」內容，涉及國防機敏事項，援例不予評論。

中山科學研究院進行中為雷霆2000進行增程升級的「奔雷計畫」，中科院至今未接獲軍種對武器裝備確切諸元的需求。但官員私下表示，研發預算已編製，將繼續執行。

我國向美遞出發價申請書，美國防部、國務院一般處理程序是遞件後90至150天左右完成通知國會，我國採購F-16C/D戰機，於去年2月底遞件，8月下旬就通知國會。理論美方要在8月前對新一波軍售台灣通知國會，國防部才來得及將相關預算案納入110年度中央政府總預算案進行審理。