勇鷹原型機22日首飛 專家揭新機設計完勝中共「教10」

漢翔「勇鷹」高教機型機原型機22日上午將在台中清泉崗舉行首飛儀式，由蔡總統親臨校閱，新機性能諸元，目前仍列機密。國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲透過公開資料比對，認為勇鷹設計哲學與美軍T-7教練機類同，除機身結構也提升複合材料的使用率，同時加大主輪輪距，以利低速進場降落外，也導入玻璃座艙（Glass Cockpit），飛操軟體、機電整合的機構採可程式化調校模式，得以模擬不同機種的飛行特性與戰術特性外，完勝中共教10教練機。

蘇紫雲表示，相較於中共教9、教10，以及南韓的T-50教練機，基礎設計都較為早期；設計年份較新的漢翔勇鷹T-5教練機，在定型時享有更新的數位設計工具、以及航電、材料科學的利基，堪稱現階段最先進設計。因此在全球五代教練機之中，主要比較對象是美國波音的T-7教練機。

蘇紫雲以公開資料對照，中共練10數位座艙設計，顯示幕為垂直配置，屬於上一世代設計方式。勇鷹則是上揚設計，環景座艙總體配置完勝俄式風格的中共教練機。他說，中科院航空所與漢翔為勇鷹自行撰寫的飛操軟體(Flight Control OFP S/W )、任務整合電腦 (Integrated Mission Computer)、整合飛操致動器(Flight Control Integrated Servo Actuator) 都是勇鷹的內在亮點。

蘇紫雲表示，勇鷹的基本設計概念，是第五代高級教練機的設計哲學，著重低操作成本、彈性模擬不同機種、以及教長的機體壽命等。漢翔T-5勇鷹教練機，被外界稱為迷你版IDF戰機，波音T-7紅鷹則被稱為迷你版F-18戰機，兩者都採類似的設計途徑，也就是現役戰機衝新設計，以降低設計風險與工程曲線的成本。同時，降低訓練飛行支持本，約3千美元／小時。

他說，由公開照片觀察，勇鷹教練機翼根離地高度約170公分，意味機身大部分檢修面板都在地勤人員觸手可及的高度，方便維修保養作業。此點與波音紅鷹的機體設定哲學類似。

技術方面，勇鷹除導入玻璃座艙（Glass Cockpit）外，飛操軟體、機電整合的機構採可程式化調校模式，得以模擬不同機種的飛行特性與戰術特性，因此可結合空軍「部訓機」的需求，地面輔助訓練系統(GBTS)，則運用虛擬與資料鏈技術甚至可滿足機種轉換的前期訓練，進一步降低部隊的訓練成本。

蘇紫雲表示，勇鷹的機身結構也將複合材料的使用率提高到30%，有助機體使用壽命的延長。同時加大主輪輪距，以利低速進場降落。

蘇紫雲提醒，我國生產勇鷹高教機，最重要的是無價的人才團隊。中科院與漢翔公司於2017年初展開勇鷹高教機的研製，不到3年半的便完成原型機並順利升空首飛。此一航太設計團隊的組成是最重要的資產，除了勇鷹機之外，後續的戰機研改、新世代匿蹤航空器的研製、乃至民用航太裝備的開發，都可讓此一團隊大顯身手。政策的運用與管理將可避免 IDF戰機計畫造成人才流失的遺憾。