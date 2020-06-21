勇鷹高教機明在小英面前首飛 首批能小批生產6架

漢翔「勇鷹」高教原型機明天（22日）上午將在台中清泉崗首飛，由蔡總統親臨校閱。漢翔透露，按進度今年「勇鷹」應有首批量產6架的能量，但空軍態度謹慎，目前全案暫按先前規劃進度，預計110年11月進行小批量生產。

漢翔編號11001的勇鷹高教機原型機，已於本月10日在兩架IDF戰機伴隨下，在清泉崗升空試飛16分鐘，測試首飛航路，過程順利，前後陸續試飛3次，定義為內部測試。

而根據清泉崗機場公告明天周邊空域管制時間，為上午9時20分至10時20分，過去勇鷹原型機試飛抬頭則為9時30分升空，首飛時間與路線將同日前測試路線。首飛儀式後，將由漢翔總經理馬萬鈞出面受訪。而漢翔為明天的首飛儀式，特別對外訂製勇鷹機兩種比例尺的紀念模型。至於新機性能諸元，目前仍列機密。

空軍司令部在109年度「一般裝備」項下編列採購新式高教機預算，全案686億3901萬七千元，108年度已執行53億6525萬4千元。而此案依國防自主及國機國造政策指導，106年2月7日與國家中山科學研究院完成委製協議書執行，已完成全機含地面輔助訓練系統規格及構型關鍵設計審查，發布1萬3987項設計藍圖，執行前中後段機身區段結構組裝作業。

「勇鷹」高教機全案重要節點規畫，包括108年9月完成首架原型機出廠，今年6月執行首飛，110年11月小批量生產，112年3月起進產階段，115年6月前完成66架交機任務。

「漢翔航空」董事長胡開宏曾在5月底的109年度股東大會，公開拋出「新式高教機冀望提前於2020年量產」等願景，指今年漢翔營收受新冠肺炎疫情影響，美國波音公司近期對漢翔減單、延單，導致漢翔第一季營收創新低，為彌補民用航空業務營收驟減的影響，漢翔將與國防部商討，冀望新式高教機「勇鷹號」全案能提前於2020年開始量產，以此彌補波音營收短少的損失。漢翔也披露，該公司今年有提前量產6架高教機的能量。

但空軍對此態度謹慎，認為原型機仍須經戰術測試，才能決定是否提前量產，全案仍按先前規劃進度推動。