國艦國造X型舵翼好威？ 退役上校揭若停電全艦恐大失控

我國潛艦國造原型艦將採用「X字型舵翼」，被外界認為是艦型先進的象徵。但有退役潛艦上校新著披露，「X字型舵翼」固然有優點，卻也有缺點，最大風險就是系統高度依賴複雜的電腦和液壓的控制系統，一旦發生故障，如失去電力、失去液壓或電腦故障，若無法快速排除，很可能立即導致潛艦發生嚴重深度偏移的失控風險。他同時披露，劍龍級潛艦操控台的舵翼手，通常為資淺士兵，能否承接這種先進系統，將是嚴格考驗。

自256潛艦戰隊退役的海軍退役上校王志鵬，月前出版「解析台灣發展潛艦的過去、現在及未來-1960至2020」新書，披露現行「潛艦國造」各主要參與國家包括美、荷、德、英、日、以在專案中的任務，同時引述資料，證實經過加裝潛射魚叉飛彈的海龍、海虎潛艦，具備支援攻擊近岸目標的能力後。近期他緊接出版「潛艦基本戰術法與和科技新知」一書，再揭台灣潛艦作戰的神秘面紗。

王志鵬指出，現今的「X字型舵翼」已經成為先進潛艦的象徵，自1967年瑞典的「海蛇級」(Sjöormen-class)柴電潛艦配備了「X字型舵翼」系統開始，後續挪威的「烏拉級」(Ula-class)，以色列的「海豚級」(Dolphin-class)，荷蘭的「海象級」(Walruss-class)，德國和意大利的212級都採用了「X字型舵翼」系統。依據中華民國海軍公開的資訊，台灣未來2025年首艘自製的潛艦也將採用。但「X字型舵翼」真是無敵完美的設計和現今先進潛艦之所需嗎？事實並不盡然。

王志鵬表示，大多數人都會認為「X字型舵翼」系統的主要優點，就是能夠在淺水海域執行「坐底」戰術，最常見的問題就是設計使用「十字型舵翼」必須增大舵翼的面積以增強操控性能，這也就必然會超出艇體的寬高度，特別是艇艉龍骨下方的空間。而採用「X字型舵翼」其所具有操控翼面遠大於相同長度的「十字型舵翼」，翼端卻不會延伸到艇艉龍骨的下方。因為在執行這樣的戰術同時，潛艦會先減速執行最佳平衡，同時最大限度地減少電池耗電量和噪音。

王志鵬進一步示，傳統「十字型舵翼」系統在執行坐底時會發生很多問題，無論是垂直方向舵或是水平艉翼，都會因為長寬高度超出艦體容易受損，而潛艦底部有若干的海水進出口閥，而容易遭海底的泥沙所堵塞，而影響冷卻器的工作效率很可能直接就會降低潛艦整體的作戰性能；並且就算是返港在進行水下清除，也必須花費許多人力與時間，因此核動力潛艦幾乎不會考量這樣的需求；然而就算潛艦採用「X字型舵翼」系統，打算運用「坐底」戰術，在設計時就必須先行確定以改變設計加以配套，否則在執行上還是存在問題和風險。

「X字型舵翼」系統的另外的優點，是在操控特性能夠抵抗慣性的「滾動」(rolling)，也能減少帆罩產生的垂直「水流擾動」(seawater interference)，並與「噴射推進泵」(pump-jet)形成完美的結合。但相對於傳統的「十字型舵翼」系統，「X字型舵翼」系統的最大缺點，就是高度依賴複雜的電腦和液壓的控制系統，其四個舵翼面可以同時控制，也可以各自獨立控制，因此控制的方式、反應和效率，也就千變萬化。一旦發生故障，如失去電力、失去液壓或電腦故障，若無法快速排除，則很可能立即導致潛艦發生「快速滾動的側力」(snap rolling)，這可能導致發生嚴重深度偏移的失控風險。

他說，此缺點的解決的主要方法，就是在系統上均設置「雙重安全」的線路以及備援控制次系統，而另一種解決方案是為所有四個控制面提供獨立的操作方法，但是這種設計安排進一步增加了控制所需的伺服機構的複雜性。