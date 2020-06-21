潛艦退役上校新書 指共軍有能力布雷封鎖我4大軍商港

海軍潛艦退役上校王志鵬出版新著「潛艦基本戰術法與和科技新知」一書，書中披露，經過模擬，中共近年研出「自航式水雷」，對我產生巨大威脅，有能力運用潛艦在台灣周圍各重要軍、商港，包括高雄港、基隆港、蘇澳港、左營港外，實施先期布雷，封鎖我艦艇出港。我國積極造艦，「在台海關鍵衝突時刻如果發揮不了作用，那應該怎麼辦？這樣的戰略思維可行嗎？」

自256潛艦戰隊退役的海軍退役上校王志鵬，月前出版「解析台灣發展潛艦的過去、現在及未來-1960至2020」新書，披露現行「潛艦國造」各主要參與國家包括美、荷、德、英、日、以在專案中的任務，同時引述資料，證實經過加裝潛射魚叉飛彈的海龍、海虎潛艦，具備支援攻擊近岸目標的能力後。近期他緊接出版「潛艦基本戰術法與和科技新知」一書，再揭台灣潛艦作戰的神秘面紗，兩冊都是國內唯一由我潛艦退役人員探討潛艦作戰的著作。

王志鵬在新書中指出，海軍司令部於今年(2019)所公開提出年度預算中，新建的國艦國造計畫共9案，規畫未來造艦數目將達97艘以上，所需總經費台幣1376.79億元，2019年度編列128億9421萬，占該年度海軍司令部「一般裝備」科目預算總額201億8945萬8千元的比率達63.87%，但「問題是花這麼多的錢，造這麼多的作戰艦艇，在台海關鍵衝突時刻如果發揮不了作用，那應該怎麼辦？這樣的戰略思維可行嗎？」

早在1999年美國國防部的「中國軍力評估報告」中就已經明確指出，中國對台實施封鎖之可能行動包括布雷、潛艦、水面艦隊3種方式。其中布雷封鎖因其具有「成本小、效益高」等特性，成為中國對台封鎖極可能採取的方式之一。而美國國防部2004年的「中國軍力評估報告」中，再次明確警示「海上封鎖」為其未來中國攻台軍事選項之一，其最有效之封鎖方式為採取宣布關閉進港航道、「港口布雷」等直接戰術行動。依據中國空中、水面、潛艦與水雷系列的發展推估，中國以潛艦執行隱密作為對台灣港口實施攻勢布雷，應是中國攻台實施先期封鎖最可能之戰術作為之一。針對台灣周邊作戰海域環境而言，未來台海先期作戰中，中共以潛艦對我實施布雷封鎖，其在成本效益及戰略、戰術上的運用，其可行性相當高。

王志鵬指出，中共解放軍水雷發展於1950年代仿製蘇聯制式水雷開始，自1960年代著手開始自行研製至今，先後研製出非觸發沉雷、超聲水壓沉雷、大型空投沉雷、自動定深漂雷、非觸發錨雷、編碼遙控水雷、火箭水雷、自航水雷、自導水雷等數10種型號等，可由艦艇、潛艦，飛機和人力多種方式布放，能構成沉雷、錨雷、漂雷、自動跟蹤等多種形式的水中雷陣，其研製的範圍與成品極為廣泛。

他進一步指出，能夠由潛艦布放的雷種約有3種類型：「高性能新式沉雷」、「定向上浮火箭水雷」與「自航式水雷」。其中最為可行、效能最高、且威脅最大的，當屬後者「自航式水雷」。該型雷本身具有如魚雷般的推進能力，通常在距布雷目標海域22公里以外，由潛艦的魚雷管發射後，由其自行推進至所設定之終點後即下沉至海底轉變成一枚非觸發性沉雷，極適於攻勢布雷時使用，可大幅提高布雷兵力隱蔽性及生存力。

王志鵬稱，依據2000年中國相關軍事周刊所發布的資料，強烈說明有效、最迅速的戰術，即針對政治上、經濟上和軍事上「最可行的方法」。其中「運用潛艦」和岸防導彈配合水面艦艇，採用攻勢布雷封鎖住台灣海峽南北端，「用潛艦、轟炸機布水雷封鎖台灣的軍港」，用地對地導彈和戰鬥機纏住台灣的空軍，並在一周之內將7萬至8萬精兵送上台灣西海岸，發起攻勢，結合特種作戰，在3到5天內將台灣島由西到東一分為二，切斷全島南北聯繫，迫使「台軍」分化瓦解，然後支持島內非台獨勢力，形成國家統一共識後停火。