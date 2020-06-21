共機11天7度闖我西南空域 專家：圖壓縮我防空縱深

空軍司令部今（21）日表示，中午偵獲中共殲10型戰機短暫進入台灣西南空域，除廣播告警外，我偵巡戰機全程掌握，並驅離應處。這是近11天來，共機第7度進入我西南空域防空識別區。有專家認為，共軍日後是否將透過戰機常態化前往這個空域演訓的機會，採取強勢作為，逐步實現對此一空域內空中目標的有效監控，甚至進一步壓縮我防空縱深，迫使我軍戰機從目前偵巡的空域朝台灣方向內縮，替這條空中走廊的北側翼爭取更多安全縱深，值得密切關注。

根據國防部對外發布的公開紀錄，我方在本月9日偵獲多架蘇愷30戰機進入我防空識別區西南角，12日再次偵獲運8電偵機闖入，16日又偵獲殲10戰機進入相同空域；17日則是運8及殲10等型機闖入我防空識別區；18日則偵獲中共殲10、殲11型戰機，進入台灣西南空域；6月19日偵獲殲10單架機闖入；今天再偵獲殲10戰機單架機闖入。空軍今天指出，針對闖入的共機，偵巡戰機驅離應處。

這次共機侵入台灣防空識別區，為本月9日以來的第7次。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲日前曾評論指出，共軍可能藉常態化派遣戰機進入我西南空域的方式，重施1999年利用李登輝前總統發表「兩國論」的時機，打破兩岸自1958年後所形成「共機不出海，我機不進大陸」的默契，將我軍戰機空中巡航範圍壓縮到海峽中線以東的故技。

揭仲認為，在共軍空軍決定朝「遠征型空軍」轉型後，巴士海峽已成為共軍「體系化」空中兵力進入西太平洋的重要空中走廊；使強化對海峽中線南端與我國防空識別區西南角附近空域的掌控，成為共軍確保此一空中走廊北側翼安全的重要行動。因此，共軍日後是否將透過戰機常態化前往演訓的機會，採取強勢作為，逐步實現對此一空域內空中目標的有效監控，甚至進一步壓縮我防空縱深，迫使我軍戰機從目前偵巡的空域朝台灣方向內縮，替這條空中走廊的北側翼爭取更多安全縱深，值得密切關注。