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詹姓補充兵營內離奇死亡 六軍團披露夜間因趴睡被注意

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍第六軍團206旅關西營區一名詹姓補充兵，12天役期原預計昨日結訓退伍，卻在當日清晨被鄰兵發現陳屍床上，家屬懷疑死因不尋常，找北市議員潘懷宗陳情。記者楊正海／攝影
陸軍第六軍團206旅關西營區一名詹姓補充兵，12天役期原預計昨日結訓退伍，卻在當日清晨被鄰兵發現陳屍床上，家屬懷疑死因不尋常，找北市議員潘懷宗陳情。記者楊正海／攝影

陸軍第六軍團206旅關西營區一名詹姓補充兵，12天役期原訂昨日（20）結訓退伍，卻在當日清晨被鄰兵發現陳屍寢室床上，家屬質疑死因不尋常。陸軍六軍團今天表示，詹姓訓員19日凌晨二時曾許因「趴睡」發出聲響而被部隊注意並加以幫助；六軍團稱，全案除由新竹地方檢察署指揮憲警偵辦外，也編組專案小組同步執行行政調查，絕不包庇、隱瞞，將適時與家屬溝通說明，並協助辦理喪葬及撫卹事宜。

詹姓補充兵家屬認為，詹兵體能狀況良好，退伍在即卻突然被通知死亡，家人無法接受，懷疑死因不尋常，找台北市議員潘懷宗陳情。詹的母親悲傷痛哭說，一個兒子死在軍中，她怎麼敢把另一個送去當兵。

陸軍第六軍團今(20)日表示，所屬步兵206旅補充兵役詹姓訓員，於昨(19)日凌晨二時許因趴睡發出聲響，由鄰床訓員起床回報排長，經排長到寢室在兩員訓員協力關懷下，並無異狀；五時許部隊起床時間，鄰床訓員發現詹員無起床動作，隨即再度通知幹部及醫護人員到場急救，發現詹員已無生命跡象，單位立即封鎖現場，現由新竹地方檢察署指揮憲警偵辦中。

第六軍團指出，此次接訓370梯補充兵役訓期共12日，在訓期間均以室內課程為主，幹部亦隨時照顧與關懷訓員身體狀況；對於此案深表遺憾與不捨，已編組專案小組同步執行行政調查，將適時與家屬溝通說明，並協助辦理喪葬及撫卹事宜。

第六軍團說，有關家屬質疑詹員遺體有異狀，已訂於22日由檢方會同法醫解剖鑑定後釐清；另手機等相關物證，均已由檢方依法查扣，進行偵辦。第六軍團與家屬同樣期盼能儘速完成調查，釐清真相，相關案情均向檢警如實陳述，絕不包庇、亦無須隱暪；籲請外界勿妄加臆測，陸軍將全力配合司法調查，釐清案情。

陸軍 新竹 醫護人員

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