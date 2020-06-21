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共機六天內第五度擾台 國防部：已驅離全程掌握

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
中共殲10戰機。圖／取自中共空軍微博
中共殲10戰機。圖／取自中共空軍微博

空軍司令部今天表示，中午偵獲中共殲10型戰機短暫進入臺灣西南空域，除廣播告警外，我偵巡戰機全程掌握，並驅離應處。

中共各式軍機今年頻擾台，根據國防部公開資訊顯示，在今天之前，共軍今年已13度軍機擾台，分別是1月23日、2月9日、2月10日、2月28日、3月16日、4月10日、5月8日、6月9日、6月12日、6月16日、6月17日、6月18日、6月19日。且最近6天除了昨天之外，其餘5天均有共機現蹤台灣周邊空域紀錄。

【中央社／台北21日電】

兩週內第7度 共軍殲10犯台灣防空識別區遭驅離

空軍司令部今天表示，中午偵獲中共殲10型戰機短暫進入台灣西南空域，除廣播告警外，空軍偵巡戰機全程掌握，並驅離應處；根據公開資訊，也是共機兩週內第7度侵犯台灣防空識別區（ADIZ）。

中共軍機近期頻侵犯台灣西南方防空識別區，空軍下午發布新聞稿表示，中午偵獲中共殲10型戰機短暫進入台灣西南空域，除廣播告警外，空軍偵巡戰機全程掌握並驅離。

根據國防部對外發布的公開紀錄，這次共機侵入台灣防空識別區，為6月9日以來的第7次。

前6次分別為，6月9日的蘇愷30戰機、6月12日的運8、6月16日的殲10戰機、6月17日的運8和殲10、6月18日的殲10和殲11、6月19日的殲10。

戰機 中共 空軍

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