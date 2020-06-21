退役上校潛艦戰術新著 解構共軍潛艦浮航始末

去年中共海軍039型元級潛艦疑似以浮航姿態出沒東引海域，驚動國安單位，外界一度宣稱是中共刻意武嚇，還有海軍資深退役將領宣稱是共軍展現能夠截斷我台灣本島與外島海上交通運補能力。但退役海軍潛艦上校王志鵬出版潛艦戰術新書「打臉」「前輩」，披露這艘潛艦出沒的東引海域，水深僅60公尺，根本無法潛航，他研判潛艦是因故障不得已於海南島海域上浮之後，由南北上返回舟山東海艦隊，準備交由武漢造船廠進行後續缺點改正。

王志鵬認為，潛艦有其嚴謹的專業，無論行動、通信和定位，講求的首要就是匿蹤，當它不考量匿蹤時必有其原因，應回歸潛艦專業進行評估與分析；不容也不宜隨意揣測、妄言或是淪為政治操弄，以免如同點燃一根火柴卻意外燒掉了本家大樓。

自稱是「火眼孤狼」、自256潛艦戰隊退役的海軍退役上校王志鵬，月前出版「解析台灣發展潛艦的過去、現在及未來-1960至2020」新書，內容披露現行「潛艦國造」各主要參與國家包括美、荷、德、英、日、以在專案中的任務，同時引述資料，證實經過加裝潛射魚叉飛彈的海龍、海虎潛艦，具備支援攻擊近岸目標的能力。近期他緊接出版「潛艦基本戰術法與和科技新知」一書，再揭台灣潛艦作戰的神秘面紗。

王志鵬新書是國內首度揭露潛艦作戰的作品，由於其曾是256戰隊一員，書中述及潛艦作戰戰術戰法，如潛艦「陣地伏擊」與「區域游獵」、「中懸」與「坐底」等定義，有高可信度。有現役海軍水面艦軍官認為，這是一本補足現行海軍潛艦論述不足處的作品。

王志鵬曾在新書自述，他民國80年由當時的256戰隊長李傑遴選進入潛艦部隊，民國90年美國總統小布希同意出售台灣八艘柴電潛艦，曾參與潛艦建構業務，而他民國92年底曾被預派劍龍潛艦副長，最後卻因上級安插其他幫派人士，將他調至「邊疆」，他因此脫去戎裝，民國96年退伍。

王志鵬在新書中表示，2019年7月4日下午13時有民眾自馬祖返台搭乘「台馬之星」返台時，在馬祖附近海域拍攝到疑似中國海軍039型元級潛艦出沒，並指稱是潛艦出沒在中國大陸編號第20號領海基點的「南引島」附近海域。此消息一經報導，隨即引起若干專家與名嘴的評論，紛紛擾擾，不過這其中若干分析與判斷，已經相當偏離了潛艦的專業知識與素養，因此作者認為有必要針對此事件做些說明以正視聽，避免過於混淆淪入政治的操弄。

王志鵬說，依據媒體轉刊民眾所拍攝的照片顯示，這艘浮航的潛艦外型應是中國第一代自製的041型元級潛艦，而非眾多媒體與專家所說的039型元級，因039型宋級細分為二型，即039A型和039B型，並無所謂的039C型元級。039型宋級與041型元級所採用的設計、建造基礎和技術，是完全不同世代層次，區隔0非常明顯，目前分別擔任一線潛艦與二線潛艦的任務，不宜混為一談。

王志鵬說，中國元級潛艦，出沒於東引海域確不尋常，否則每年中國海軍近60餘艘的潛艦自東海和南海基地進出西太平洋第一島鏈，過去未曾見到此次情景。會出現在這裡自然有其原因，但是不應過分妄想。

他表示，無論柴電潛艦或是核動力潛艦，下潛的潛航深度，都有一個非常重要的標準，其軍事術語定義叫做「安全深度」(Security depth)。各國各型潛艦的「安全深度」或許不同，依據潛艦噸位大小、艦身長度、下潛速率和主海水櫃的充、排水速度等等因素律定；主要就是嚴格規定潛艦於下潛時，擁有足夠的安全水深，避免失控直接碰撞海底造成意外災難；水深不到安全深度，潛艦根本不能執行下潛，中國元級潛艦出現在東引海域的地點，水深僅不足60公尺，因此潛艦必然只能採取浮航通過。

為何中國元級潛艦會在東引附近海域浮航出現？他研判最可能的因素就是潛艦故障，而這個故障很可能並不危及人員與潛艦本身，可是又不能再冒險進行潛航過境，因此只得採取慢速浮航安全地逐步前進，因此隱匿已經不是其考量主要因素，在無水面伴護艦或不需要派遣水面伴護艦的情況下，沿中國大陸沿海觀通系統與岸置防空制海武器系統的保護下浮航返港，是該艘潛艦的最佳行動選擇。只不過湊巧途中碰上「台馬之星」自馬祖和東引返台罷了。

王志鵬比對在東引曝光的共軍潛艦照，認為曝光的元級潛艦是較先進的041B型元級，其赴南海參與演訓並進行實戰測試時，可能出現了不大也不小的問題，因此於海南島海域上浮之後由南北上返回舟山東海艦隊，準備交由武漢造船廠以進行後續缺點改正。

有海軍資深退役將領指出，該潛艦有可能是展現能夠截斷我台灣本島與外島，包括金門、馬祖、烏坵與東引等的海上交通運補，我海軍應有所警惕思考如何反應；但王志鵬稱，此水域水深僅60公尺，過淺，潛艦根本無法潛航。