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美軍無人機出現北部海峽空域？國防部、空軍不評論真偽

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
網傳美軍一架呼號UAVGH000的無人機，20日下午2時40分出在北部海峽中線空域。圖／Callsign：CANUK78推特
網傳美軍一架呼號UAVGH000的無人機，20日下午2時40分出在北部海峽中線空域。圖／Callsign：CANUK78推特

網傳美軍一架呼號UAVGH000的全球鷹無人機，20日下午2時40分出在北部海峽中線空域，並且南北向來回進行繞圈。對此，國防部上午表示，國軍對台海周邊情勢都能掌握，目前狀況正常。國防部與空軍上午都不評論訊息真偽。

網傳這項無人機出現在北部空域的訊息，來自過去擅長發布美軍公務機航跡的Callsign：CANUK78推特，但原址並未推論其機型，而我方銳鳶無人機升空執行任務，向來沒有開啟自動應答訊號的紀錄。昨日下午在北部空域的機是何機型，實際上無法證實，是國內網友依其來回梭巡的航跡，自行研判其為美軍全球鷹無人機。

RQ-4全球鷹（Global Hawk）是由諾斯洛普·格拉曼所生產製造的無人飛行載具（UAV），服役於美國空軍與海軍。攜帶「休斯整合式搜索與偵查」（Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance, HISAR）系統，可偵測半徑100公里內的移動目標，拍攝半徑20到110公里區域內的影象。

空軍司令部對這項訊息表示，空軍有自己的情監偵系統，民間航跡APP訊息向來非空軍參考對象，空軍對Callsign：CANUK78推特發布的航跡訊息沒有評論。

空軍 美軍 國防部

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