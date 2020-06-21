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醫療照護方案滿周年 警消海巡空勤13萬人次受惠

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
蔡英文總統日前出席警察節頒獎典禮，會前視察緝毒成果。內政部提供
蔡英文總統日前出席警察節頒獎典禮，會前視察緝毒成果。內政部提供

守護警察、消防、海巡及空勤人員的醫療照護方案，去年5月上路迄今已滿週年，內政部今表示，截至今年4月底，1年來已減免健保部分負擔約13萬2000人次，共2868萬餘元，有效減輕醫療經濟負擔，未來將持續研議擴大醫療院所適用範圍，提高就醫便利性，加強照顧守護國安人員的健康。

內政部表示，警察負責社會治安，消防負責災害防救，空勤負責空中救援，都屬於任務導向，常因勤務無法維持正常作息，蔡英文總統相當重視警消福利及權益，去年特別指示全力照顧他們的醫療權益。

內政部表示，經積極爭取，行政院核定從去年5月起實施「警察消防海巡空勤人員醫療照護實施方案」，不論現職或退休人員，到全國特定的63家國防部、輔導會、衛福部部立及指定醫院就醫，健保部分負擔由政府全額補助，其中到國防部及輔導會所屬醫院更免收掛號費，且住院及健康檢查也享有優惠。此項醫療照護也含括因公死亡人員的遺眷，確保其醫療照顧。

內政部指出，警、消、海巡及空勤人員都是安定社會、國家穩定的強力後盾，今年因應疫情，警消海巡人員與醫護人員站在第一線防疫，醫療照護方案，讓他們多一層保障，未來將持續研議開放免部分負擔至市立醫院或公立大學附設教學醫院，逐步增加醫療院所，以提高就醫便利性。

內政部 海巡 警察

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