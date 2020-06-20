快訊

國際疫情急速竄升是因新冠病毒變強？國內專家這樣分析

黃健庭爭議後 新北市前副市長陳伸賢婉拒監委職務：不强求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中正預校畢業典禮 首度由前期畢業大學長主持

聯合報 / 記者程嘉文／台北即時報導
徐衍璞（左）頒發畢業證書給畢業生代表。圖／軍聞社
徐衍璞（左）頒發畢業證書給畢業生代表。圖／軍聞社

國防部所屬中正國防幹部預備學校今天舉行第42期畢業典禮，由副參謀總長執行官徐衍璞上將主持。41年前由中正預校第1期畢業的徐衍璞，成為校史上第一位主持母校畢業典禮的校友。他在畢業典禮上致詞時，一開口就強調：「中正一期大學長徐衍璞，學號680006，向在座的391位中正42期學弟們，表達誠摯祝賀。」

徐衍璞首先頒發畢業生代表畢業證書及績優學生獎狀，對於他們通過高中階段的學習與考驗，表達肯定及恭賀之意。並期許畢業生懷抱熱情、樹立理念，面對未來官校生活更多的挑戰與淬鍊。

陸海空軍原本各自設立「預備班」或「幼校」，招收國中畢業生進行高中階段的預備教育，畢業後升入官校。民國65年，國防部將三軍的預備教育合併，在高雄鳳山成立中正預校，68年第1期畢業，分別升入陸海空三軍官校與政戰學校，於72年畢業任官。

中正預校第1期、官校72年班的校友中，目前有兩位上將：除了陸軍的徐衍璞之外，還有現任空軍司令熊厚基。父親籍貫山東、母親是宜蘭泰雅族的徐衍璞，也是國軍歷史上第一位有原住民血統的上將。

徐衍璞對在場學弟們表示，預校畢業是學習階段的結束，也是另一個學習的開始，期勉同學把握青春時光，好好的充實自己，無論身處何種逆境，都要勇於面對與調適，迎接未來的挑戰。他也提出「莫忘初衷」、「砥礪品德」、「鍛鍊身體」、「充實自我」等四點勉勵畢業生：軍人就是要頂天立地，勇敢保衛國家，不能有所動搖；幹部要贏得部屬的尊敬與服從，首重就是砥礪品德，勿以善小而不為，勿以惡小而為之；強健體魄是軍人必備條件，良好的體能有助於帶兵、練兵，並以身作則，帶頭示範，建立領導自信心；知識的追求是一條漫長的路，鼓勵大家養成閱讀習慣，不斷充實自我、進修，利用時間吸收新知，對將來的工作及任務推動，將會產生極大的助益。

中正預校 畢業典禮 空軍

延伸閱讀

清景麟基金會出資 高市12所偏鄉小校學生開心畢業

黃敏惠「穿越時空」穿學生服參加宏仁女中畢業典禮

戶外畢業典禮「電子花車」成頒獎舞台 網笑翻：當流水席在辦

桃園市平興國中畢業典禮變調 50名學生舉牌要求撤換校長

相關新聞

206旅役男退伍前夕陳屍寢室 國軍回應了

新竹陸軍第六軍團206旅昨天驚傳一名21歲詹姓補充兵被發現陳屍於寢室床上。陸軍第六軍團稍早發出新聞稿表示，死因將在22日...

中正預校畢業典禮 首度由前期畢業大學長主持

國防部所屬中正國防幹部預備學校今天舉行第42期畢業典禮，由副參謀總長執行官徐衍璞上將主持。41年前由中正預校第1期畢業的...

影／補充兵役期最後一天猝死 家屬悲：怎敢送另一子去當兵

陸軍第六軍團206旅關西營區一名詹姓補充兵，12天役在今天結訓退伍，卻在昨天清晨被鄰兵發現陳屍床上，家屬認為詹的體能狀況...

補充兵猝死 同袍爆料軍中文化：長官出現時才擺擺樣子

陸軍六軍團206旅昨日傳出補充兵猝死營區，同寢室鄰兵在網路爆料稱，軍中長官拜託役男們不要出來談論這件事，但也還原12天補...

小英總統端節加菜勉國軍 止戰不懼戰、備戰不求戰

下周就是端午佳節，總統蔡英文今早走訪陸海空三軍，致贈加菜金，代表國人向國軍保家衛國的辛勞致意，她說，近來無論是中印邊境衝...

陸軍特戰營 戰術任務行軍操演

陸軍特戰指揮部特戰第一營今年上半年「戰術任務行軍訓練」，昨天在新竹進行操演，模擬發現潛伏敵人企圖影響機場導航作業，如何滅...

206旅關西營區補充兵猝死 凌晨曾被發現打呼異常

陸軍第六軍團206旅關西營區一名詹姓補充兵被鄰兵發現陳屍床上，據了解今天凌晨詹兵還曾被發現打呼異常大聲，但當時並未送醫，清晨5點半集合點名時...

兩周內第6度 共軍殲10戰機再犯我防空識別區

空軍司令部今天表示，中午偵獲中共殲10型戰機進入我西南空域防空識別區，經空軍戰機應對後隨即離去，這也是兩周內共機第6度進...

206旅關西營區驚傳役男暴斃床上 軍方：明天就結訓

陸軍第六軍團206旅關西營區，驚傳阿兵哥暴斃，今天上午5點半部隊集合點名時，同袍才驚見死者躺在床上全身僵硬沒了氣息，雖然...

中共殲十戰機今又闖我西南空域 遭我驅離

空軍司令部今（19）日表示，今天日中午偵獲中共殲10型戰機，進入台灣西南空域，經我實施廣播告警，並以空中偵巡戰機應對，共...

兩週內第6度 共軍殲10再犯台灣防空識別區

空軍司令部今天表示，中午偵獲中共殲10型戰機進入台灣西南空域，經空中偵巡戰機應對，共機飛離台灣防空識別區（ADIZ）；根...

陸軍特戰接裝雷射標定儀 漢光實兵首秀導引地獄火飛彈

即將完成350公里戰術任務行軍訓練的陸軍特戰指揮部特戰第一營，今天在湖口台地捷豹鎮城鎮作戰場展示地空特攻戰力，模擬肅清敵...

熱門新聞

「在意名聲勝過任何位子」 黃健庭正式婉謝總統提名

王建煊建養老院 老婦人賣港房產捐3.8億

諷黃健庭案好棋 陳玉珍：連桃子也不用就毀國民黨幹才

新聞幕後／民進黨內炸鍋 層峰仍不打算換監委名單

補充兵猝死 同袍爆料軍中文化：長官出現時才擺擺樣子

北京新冠肺炎相似台灣病毒株 莊人祥：不是台灣傳過去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。