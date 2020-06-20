中正預校畢業典禮 首度由前期畢業大學長主持

國防部所屬中正國防幹部預備學校今天舉行第42期畢業典禮，由副參謀總長執行官徐衍璞上將主持。41年前由中正預校第1期畢業的徐衍璞，成為校史上第一位主持母校畢業典禮的校友。他在畢業典禮上致詞時，一開口就強調：「中正一期大學長徐衍璞，學號680006，向在座的391位中正42期學弟們，表達誠摯祝賀。」

徐衍璞首先頒發畢業生代表畢業證書及績優學生獎狀，對於他們通過高中階段的學習與考驗，表達肯定及恭賀之意。並期許畢業生懷抱熱情、樹立理念，面對未來官校生活更多的挑戰與淬鍊。

陸海空軍原本各自設立「預備班」或「幼校」，招收國中畢業生進行高中階段的預備教育，畢業後升入官校。民國65年，國防部將三軍的預備教育合併，在高雄鳳山成立中正預校，68年第1期畢業，分別升入陸海空三軍官校與政戰學校，於72年畢業任官。

中正預校第1期、官校72年班的校友中，目前有兩位上將：除了陸軍的徐衍璞之外，還有現任空軍司令熊厚基。父親籍貫山東、母親是宜蘭泰雅族的徐衍璞，也是國軍歷史上第一位有原住民血統的上將。

徐衍璞對在場學弟們表示，預校畢業是學習階段的結束，也是另一個學習的開始，期勉同學把握青春時光，好好的充實自己，無論身處何種逆境，都要勇於面對與調適，迎接未來的挑戰。他也提出「莫忘初衷」、「砥礪品德」、「鍛鍊身體」、「充實自我」等四點勉勵畢業生：軍人就是要頂天立地，勇敢保衛國家，不能有所動搖；幹部要贏得部屬的尊敬與服從，首重就是砥礪品德，勿以善小而不為，勿以惡小而為之；強健體魄是軍人必備條件，良好的體能有助於帶兵、練兵，並以身作則，帶頭示範，建立領導自信心；知識的追求是一條漫長的路，鼓勵大家養成閱讀習慣，不斷充實自我、進修，利用時間吸收新知，對將來的工作及任務推動，將會產生極大的助益。