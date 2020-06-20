206旅役男退伍前夕陳屍寢室 國軍回應了

新竹陸軍第六軍團206旅昨天驚傳一名21歲詹姓補充兵被發現陳屍於寢室床上。陸軍第六軍團稍早發出新聞稿表示，死因將在22日由檢方會同法醫解剖鑑定後釐清，國軍對所有資訊絕不包庇、亦無須隱暪。

陸軍第六軍團表示，所屬步兵206旅補充兵役詹姓訓員，於19日凌晨2時許因趴睡發出聲響，由鄰床訓員起床回報排長，經排長到寢室在兩員訓員協力關懷下，並無異狀；到了5時部隊起床時間，鄰床訓員發現詹員無起床動作，隨即再度通知幹部及醫護人員到場急救，發現對方已無生命跡象，單位立即封鎖現場，現由新竹地方檢察署指揮憲警偵辦中。

陸軍第六軍團指出，本次接訓370梯補充兵役訓期共12日，在訓期間均以室內課程為主，幹部隨時照顧與關懷訓員身體狀況；對於此案深表遺憾與不捨，已編組專案小組同步執行行政調查，將適時與家屬溝通說明，並協助辦理喪葬及撫卹事宜。

陸軍第六軍團表示，有關家屬質疑詹員遺體有異狀，已訂於22日由檢方會同法醫解剖鑑定後釐清，另手機等相關物證，均已由檢方依法查扣，進行偵辦。相關案情國軍均向檢警如實陳述，絕不包庇、亦無須隱暪；籲請外界勿妄加臆測。