小英總統端節加菜勉國軍 止戰不懼戰、備戰不求戰

下周就是端午佳節，總統蔡英文今早走訪陸海空三軍，致贈加菜金，代表國人向國軍保家衛國的辛勞致意，她說，近來無論是中印邊境衝突，或是朝鮮半島的緊張局勢，台灣也都密切關注情勢發展，而捍衛國家主權，確保區域和平穩定，國軍就是最重要的力量。她同時預告，下周就要實施漢光35號演習，盼國軍能發揮平日的訓練，實境演練。

總統蔡英文今天一早先前往國軍空勤人員求生訓練中心視察，接著到海軍陸戰隊指揮部，近午時扺達高雄鳳山步兵訓練指揮部，午後與軍官兵共享簡便午餐。

她說，再過幾天就是端午連假，她特別趕在連假之前來看看大家，目的是代表國人感謝所有的國軍弟兄姊妹的付出，「因為有各位的堅守崗位，國人才能夠有安心的連假」。

蔡總統表示，此行她看到所有國軍弟兄姊妹訓練有素，相信有最堅實的國軍來守護國家，國人都可以放心。她說過，和平所仰賴的就是要有堅實的國防，台灣作為國際社會負責任的一員，要盡全力維護印太區域的和平穩定，近來無論是中印邊境衝突，或是朝鮮半島的緊張局勢，我們也都密切關注情勢的發展，而捍衛國家主權，確保區域和平穩定，國軍就是最重要的力量。

她同時預告，下個月將舉行漢光35號演習，她希望所有的國軍官兵都能秉持料敵從寬、禦敵從嚴的態度，徹底發揮平日的訓練，她相信中華民國國軍是一支「止戰而不懼戰、備戰而不求戰、能夠保衛國家的鋼鐵勁旅」，透過下個月的實兵演練，希望能提升戰鬥力跟意志力，造更堅強的國軍。