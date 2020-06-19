陸軍特戰接裝雷射標定儀 漢光實兵首秀導引地獄火飛彈

即將完成350公里戰術任務行軍訓練的陸軍特戰指揮部特戰第一營，今天在湖口台地捷豹鎮城鎮作戰場展示地空特攻戰力，模擬肅清敵軍陣地。據證實，特戰指揮部已少量接裝中科院自製的雷射標定儀，將在七月份漢光36號實兵操演中首秀，由特戰兵於灘岸導引地獄火飛彈攻擊海上目標。

特一營今天操演是模擬不明潛伏的敵軍於湖口捷豹鎮周邊要點建立干擾電台，企圖影響新竹機場導航作業，特一營在裝甲584旅聯兵一營協助下，編組狙擊、滲透、突擊、支援等分遣隊，在AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機掩護下，區分滲透突擊、目標區戰鬥及鞏固整頓等階段，對敵發起反特攻作戰，殲滅目標區敵軍。

參演的特戰第一營部隊服誌階級全英文化，以魔鬼氈布條方式黏貼於戰術背心前後，由兵士身上標示國醫中心完成的戰傷訓練（TCCC）資格隊徽，也設計成全英文，便於戰場與友軍「協同作戰」時識別。

陸軍航特部預定耗資1億7124萬餘元，向中科院採購15套自製雷射標定儀，今年編列4552萬8000元預算，讓特戰部隊在各作戰區執行敵後作戰偵蒐時，標定敵軍高價戰術目標，為空軍與陸航的雷射導引彈藥進行導引任務。

中科院去年完成陸上戰測後，今年陸續依軍種需求完成雷射標定儀海上移動目標的追瞄驗證，並先交付兩套給參演漢光實兵的特戰第四營，將在7月16日於台中甲南海灘聯合反登陸操演中，由特戰兵導引OH-58D戰搜直升機發射的地獄火飛彈，摧毀海上標靶。日前預演時已完成驗證。