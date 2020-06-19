特戰操演攻堅肅清敵軍 「捷豹鎮」曝光

陸軍特戰指揮部特戰第一營執行109年上半年「戰術任務行軍訓練」，15天行程目前已完成12天。部隊上午對外展示空地整體作戰戰力，軍方在湖口台地深處的「捷豹鎮」城鎮作戰訓練場曝光。

特指部表示，這項行軍訓練全程橫跨桃中及新竹作戰分區。在為期15天、350公里不分畫夜的訓練期間，參與官兵白天頂著高溫炙熱，不斷面對與克服如天氣晴雨的變化，身體的疲勞及各項戰術戰技演練等有形、無形的困境考驗，藉由務實的行軍訓練過程，具體提升整體作戰能力，展現「忠義驃悍、勇猛頑強」的精神，使特一營成為一支精實壯盛的鋼鐵勁旅。

特指部表示，特一營上午操演是模擬不明潛伏的敵軍於湖口捷豹鎮周邊要點建立干擾電台，企圖影響新竹機場導航作業，特一營接獲作戰區指示，在裝甲584旅聯兵一營協助下，立即編組狙擊、滲透、突擊、支援等分遣隊，區分滲透突擊、目標區戰鬥及鞏固整頓等階段，對敵發起反特攻作戰，殲滅目標區敵軍。操演場址「捷豹鎮」是國軍北部城鎮戰訓練場，多棟建物模擬北台城鎮，提供部隊實施空降、繩降與攻堅等戰術作為。