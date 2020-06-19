快訊

撼動安倍政權? 日本「前法相賄選案」的夫妻逮捕令

接受監院副院長提名 國民黨火速停止黃健庭黨權

特戰操演攻堅肅清敵軍 「捷豹鎮」曝光

聯合報 / 記者洪哲政/湖口即時報導
陸軍特戰指揮部特戰第一營執行一百零九年上半年「戰術任務行軍訓練」，十五天行程目前已完成十二天，上午對外展示空地整體作戰戰力，軍方在湖口台地深處的「捷豹鎮」城鎮作戰訓練場曝光。記者洪哲政／攝影
陸軍特戰指揮部特戰第一營執行一百零九年上半年「戰術任務行軍訓練」，十五天行程目前已完成十二天，上午對外展示空地整體作戰戰力，軍方在湖口台地深處的「捷豹鎮」城鎮作戰訓練場曝光。記者洪哲政／攝影

陸軍特戰指揮部特戰第一營執行109年上半年「戰術任務行軍訓練」，15天行程目前已完成12天。部隊上午對外展示空地整體作戰戰力，軍方在湖口台地深處的「捷豹鎮」城鎮作戰訓練場曝光。

特指部表示，這項行軍訓練全程橫跨桃中及新竹作戰分區。在為期15天、350公里不分畫夜的訓練期間，參與官兵白天頂著高溫炙熱，不斷面對與克服如天氣晴雨的變化，身體的疲勞及各項戰術戰技演練等有形、無形的困境考驗，藉由務實的行軍訓練過程，具體提升整體作戰能力，展現「忠義驃悍、勇猛頑強」的精神，使特一營成為一支精實壯盛的鋼鐵勁旅。

特指部表示，特一營上午操演是模擬不明潛伏的敵軍於湖口捷豹鎮周邊要點建立干擾電台，企圖影響新竹機場導航作業，特一營接獲作戰區指示，在裝甲584旅聯兵一營協助下，立即編組狙擊、滲透、突擊、支援等分遣隊，區分滲透突擊、目標區戰鬥及鞏固整頓等階段，對敵發起反特攻作戰，殲滅目標區敵軍。操演場址「捷豹鎮」是國軍北部城鎮戰訓練場，多棟建物模擬北台城鎮，提供部隊實施空降、繩降與攻堅等戰術作為。

軍訓 新竹 特戰

延伸閱讀

特戰操演部隊階級姓名英文化 為與友軍協同作戰打基礎

《VALORANT特戰英豪》台灣正式開服　電競賽事熱烈登場

陸軍特戰部隊湖口台地秀戰力 能戒護飛彈機動作戰

競技大於休閒！Riot戰術射擊《特戰英豪》能再掀電競潮流嗎？

相關新聞

影／特指部戰術任務行軍操演 對敵發起反特攻作戰

陸軍特戰指揮部特戰第一營執行109年上半年「戰術任務行軍訓練」，上午在新竹進行操演，模擬不明潛伏之敵於湖口捷豹鎮周邊要點...

特戰操演部隊階級姓名英文化 為與友軍協同作戰打基礎

陸軍特戰指揮部上午在湖口台地展示地空整體作戰戰力，參演的特戰第一營部隊服誌階級「全英文化」，以魔鬼氈布條方式黏貼於戰術背...

陸軍特戰部隊湖口台地秀戰力 能戒護飛彈機動作戰

陸軍特戰指揮部特戰第一營現正執行350公里「戰術任務行軍訓練」，上午在湖口台地「捷豹鎮」模擬肅清敵軍干擾電台，對外展示特...

89式設計硬傷 日製20式突擊步槍全新登場

1989年，日本豐和工業推出模仿AR-18的5.56公厘89式突擊步槍，並配發陸上自衛隊使用，憑藉89式突擊步槍的精準度與良好的品質站穩腳跟，後續再依據派往中東的維和部隊實戰經驗，進而於今年5月，推出新一代的20式突擊步槍。

10天5起！共機再闖領空 我戰機廣播驅離

空軍司令部昨天上午偵獲中共殲十、殲十一型戰機進入台灣西南空域，經我空中偵巡戰機「適切應對」，並實施廣播告警後，共機飛離我...

三分之一幻象戰機飛官過胖？空軍無評論

監察院今天完成106年11月7日幻象戰機在北部海域失事案調查，内容披露，106年度空軍第二聯隊95名飛官空勤體格檢查表中...

監察院再揭戰機失事疑因同僚疏失釀禍 空軍：尊重監院

監察院今天完成106年11月7日幻象戰機在北部海域失事案相關調查，首度揭露殉職飛行員何子雨所駕戰機，失事前「大氣資料計算...

共機密集侵我西南角ADIZ 專家：疑為共軍東沙軍演前奏

空軍今天上午再度偵獲中共殲10、殲11型戰機，進入台灣西南空域，為近十天內第五次。有專家認為，可能是共軍在東沙軍演的前奏...

我捐獻華府五大智庫 國防部也專案捐部分智庫

外媒曝我駐美代表處每年固定捐助華府五大智庫金額，事實國防部近年也以專案形式，捐助部分美方智庫，也以軍購為名，由我方出資與...

共機再犯境 殲10、殲11型戰機今又闖我西南空域

空軍司令部今（18）日表示，今天上午偵獲中共殲10、殲11型戰機，進入台灣西南空域，經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播...

2017年幻象墜機處置不當 監院糾正空軍

2017年11月7日，空軍一架幻象2000戰機墜海失事，並造成飛行員何子雨殉職。監察院今天表示，空軍相關處置作為違反部隊...

九天內第四度 共機又闖我西南空域

中共軍機昨天中午又進入台灣西南角空域，這已是共機九天內第四度進入我防空識別區。空軍司令部表示，我方偵獲中共運八及殲十等型...

熱門新聞

我新增新冠肺炎境外個案 原來是孟加拉夫妻同機客確診

向吳宗憲女兒求婚成功 朱立倫外甥帥氣外型、超狂背景曝光

新聞眼／黃健庭出走 一桃殺三士？

藍營誰能與陳其邁較勁？ 杜紫宸：柯志恩可上看80萬票

高階警察人事終於發布了！方仰寧升警政委員

黃健庭將獲提名為監院副院長 國民黨：以違反考紀議處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。