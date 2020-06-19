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特戰操演部隊階級姓名英文化 為與友軍協同作戰打基礎

聯合報 / 記者洪哲政/湖口即時報導
陸軍特戰指揮部上午在湖口台地展示地空整體作戰戰力，狙擊手示範繩降脫離現場。記者洪哲政／攝影
陸軍特戰指揮部上午在湖口台地展示地空整體作戰戰力，狙擊手示範繩降脫離現場。記者洪哲政／攝影

陸軍特戰指揮部上午在湖口台地展示地空整體作戰戰力，參演的特戰第一營部隊服誌階級「全英文化」，以魔鬼氈布條方式黏貼於戰術背心前後，由兵士身上標示國醫中心完成的戰傷訓練（TCCC）資格隊徽，也設計成全英文，便於戰場與友軍「協同作戰」時識別。

自美國威爾猛軍校畢業的特一營營長張冠群受訪表示，特戰部隊戰術戰法（與美軍）師出同門，但視我方如何運用，國軍近年不論實戰或修訂作戰計畫，都有長足進步。

特戰指揮部是國軍「不對稱戰力」指標，每年固定與美軍在台灣本土有「互動」及「閃光」操演，美方特戰人員來台與我方山訓與海訓戰術交流，同時針對我方戰力部署與裝備更新作出建議。陸軍特戰自去年起開始推動戰場人員識別英文化，參演部隊官兵姓名、階級皆英文化，姓名中英對照，便於供友軍識別。

陸軍特戰指揮部特戰第一營現正執行350公里「戰術任務行軍訓練」，上午在湖口台地展示地空整體作戰攻堅的戰力。特戰在鮮少曝光的「捷豹鎮」城鎮戰訓練場，建立地空連繫的通訊站（ACT），協同友軍雲豹八輪甲車、阿帕契AH-64E攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機等，模擬執行肅清敵軍的攻堅行動。

現場操演實況中，特戰部隊機動以輕型突擊車為主，過去一度評估試用的單兵自行車，因機動速度過慢已確定放棄。而參演的特一營官兵中，每排都有完成戰傷救護訓練的人員，臂上有國防部軍醫局的完訓臂章，全數設計成英文，現場實施戰傷救護，實際為模擬傷兵止血，並插入鼻咽管暢通呼吸，由直升機後送，過程逼真。

特一營特二連輔導長吳育柔受訪則推崇加入特戰部隊決定，部隊還邀請吳的家長與會，共同肯定子女成為特戰人員。她說，其原本在601旅戰搜直升機營擔任經理士，完成五次戰鬥跳傘，由士官轉任為特戰少尉軍官。

陸軍特戰指揮部上午在湖口台地展示地空整體作戰戰力，參演的特戰第一營部隊服誌階級「全英文化」，以魔鬼氈布條方式黏貼於戰術背心前後。記者洪哲政/攝影
陸軍特戰指揮部上午在湖口台地展示地空整體作戰戰力，參演的特戰第一營部隊服誌階級「全英文化」，以魔鬼氈布條方式黏貼於戰術背心前後。記者洪哲政/攝影
特戰兵士身上標示國醫中心完成的戰傷訓練（TCCC）資格隊徽，也設計成全英文，便於戰場與友軍「協同作戰」時識別。記者洪哲政／攝影
特戰兵士身上標示國醫中心完成的戰傷訓練（TCCC）資格隊徽，也設計成全英文，便於戰場與友軍「協同作戰」時識別。記者洪哲政／攝影
在捷豹鎮今日的現場操演實況中，特戰部隊機動以輕型突擊車為主，過去一度評估試用的單兵自行車，因機動速度過慢已確定放棄。記者洪哲政/攝影
在捷豹鎮今日的現場操演實況中，特戰部隊機動以輕型突擊車為主，過去一度評估試用的單兵自行車，因機動速度過慢已確定放棄。記者洪哲政/攝影
特戰指揮部是國軍「不對稱戰力」指標，每年固定與美軍在台灣本土有「互動」及「閃光」操演，美方特戰人員來台與我方山訓與海訓戰術交流，同時針對我方戰力作出建議。記者洪哲政/攝影
特戰指揮部是國軍「不對稱戰力」指標，每年固定與美軍在台灣本土有「互動」及「閃光」操演，美方特戰人員來台與我方山訓與海訓戰術交流，同時針對我方戰力作出建議。記者洪哲政/攝影
陸軍特戰指揮部上午在湖口台地展示地空整體作戰戰力，參演的特戰第一營部隊服誌階級「全英文化」，以魔鬼氈布條方式黏貼於戰術背心前後。記者洪哲政/攝影
陸軍特戰指揮部上午在湖口台地展示地空整體作戰戰力，參演的特戰第一營部隊服誌階級「全英文化」，以魔鬼氈布條方式黏貼於戰術背心前後。記者洪哲政/攝影
陸軍特戰指揮部上午在湖口台地展示地空整體作戰戰力，參演的特戰第一營部隊服誌階級「全英文化」，以魔鬼氈布條方式黏貼於戰術背心前後。記者洪哲政/攝影
陸軍特戰指揮部上午在湖口台地展示地空整體作戰戰力，參演的特戰第一營部隊服誌階級「全英文化」，以魔鬼氈布條方式黏貼於戰術背心前後。記者洪哲政/攝影
陸軍特戰指揮部特戰第一營執行三百五十公里「戰術任務行軍訓練」，上午在湖口台地展示地空整體作戰攻堅的戰力。記者洪哲政/攝影
陸軍特戰指揮部特戰第一營執行三百五十公里「戰術任務行軍訓練」，上午在湖口台地展示地空整體作戰攻堅的戰力。記者洪哲政/攝影

特戰 黑鷹直升機 陸軍

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