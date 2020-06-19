陸軍特戰部隊湖口台地秀戰力 能戒護飛彈機動作戰

陸軍特戰指揮部特戰第一營現正執行350公里「戰術任務行軍訓練」，上午在湖口台地「捷豹鎮」模擬肅清敵軍干擾電台，對外展示特戰部隊地空整體作戰攻堅戰力。特戰單位也披露，在行軍訓練過程中，特戰部隊分別演練「應接重要目標防護」、「協力打擊部隊反擊」、「飛彈機動戒護作戰」及「地空整體作戰」等訓練科目。

在台海戰事展開後，國軍各型防空飛彈、特種飛彈都必須分別離開駐地，疏散到野戰陣地部署接戰，飛彈部隊機動過程中，可依需求申請特戰部隊戒護。由於湖口當地正興建特種飛彈陣地，特戰部隊演練顯然結合實際需求。

陸軍航特部表示，為落實戰備訓練、強化特戰戰力，陸軍特戰指揮部特戰第一營於6月8日起至6月22日止，執行109年上半年長達15天的「戰術任務行軍訓練」，訓練全程橫跨桃中及新竹作戰分區，在連日高溫下實施不分畫夜的訓練，目前進行到第12天。

航特部表示，「戰術行軍訓練」是特戰部隊駐地施訓的要項之一，是結合國軍防衛作戰構想及特種作戰的戰術應用，全程採「想定結合敵情、現地實兵演練」的方式，期藉由周密計畫與管制，在「安全、正常、平穩」的前提下，仿真實戰演練特戰營、連特種作戰戰術運用及戰鬥教練，同時驗證特戰部隊作戰能力，使特戰部隊不論在山隘或濱海城鎮等作戰場景，均具全方位作戰能力。

航特部指出，上午操演是模擬不明潛伏的敵軍於湖口捷豹鎮周邊要點建立干擾電台，企圖影響新竹機場導航作業，特一營接獲作戰區指示，在裝甲584旅聯兵一營協助下，立即編組狙擊、滲透、突擊、支援等分遣隊，區分滲透突擊、目標區戰鬥及鞏固整頓等階段，對敵發起反特攻作戰，殲滅目標區敵軍。

演練初期，由狙擊組先行建立狙擊陣地，並狙殺警戒之敵，掩護滲透分隊及突擊分隊滲入，滲透分遺隊藉由戰術繩索攀爬並肅清警戒敵軍，以協力特戰分遭隊突入發起攻堅戰鬥，裝甲584旅聯兵一營在攻堅同時，也提供火力掩護；隨後在奪佔目標後，實施鞏固整頓，成功完成此次反特攻作戰任務，也再次檢驗特戰部隊作戰效能，具體展現特戰官兵精實的訓練成果。

航特部強調，特一營戰術任務行軍已進入第12天。在長達350公里的行軍訓練過程中，特別結合特戰核心訓項，置重點於「應接重要目標防護」、「協力打擊部隊反擊」、「飛彈機動戒護作戰」及「地空整體作戰」等多元訓練。