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三分之一幻象戰機飛官過胖？空軍無評論
監察院今天完成106年11月7日幻象戰機在北部海域失事案調查，内容披露，106年度空軍第二聯隊95名飛官空勤體格檢查表中，有32名、33.7%的空勤人員體脂肪率超過25%，要求檢討。
對此，空軍司令部表示尊重，没有其他評論。
監察院調查報告指出，國軍航空醫學教範05075原規定BMI大於28者不符空勤體格標準，但104年修訂時，考量新一代戰機較重視重量訓練，以BMI無法清楚顯示飛行員的肌力強度，改以量測體脂肪率替代。
調查進一步指出，國防部新頒行的「國軍航空醫學教範」06033規定，量測體脂肪率為肥胖者，男性大於25%就不及格，卻又同時附註超過者部隊航醫必須追蹤，與所稱「不及格」前後矛盾。
調查披露，以部署幻象戰機的空軍第二聯隊為例，106年度95名空勤體格檢查表中，有32名、33.7%的空勤人員體脂肪率超過25%，要求檢討。
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