監察院再揭戰機失事疑因同僚疏失釀禍 空軍：尊重監院

監察院今天完成106年11月7日幻象戰機在北部海域失事案相關調查，首度揭露殉職飛行員何子雨所駕戰機，失事前「大氣資料計算器」(ADC)失效，且長機僅通知戰管任務取消，未一併將ADC失效轉告戰管，且未派機隨伴，造成戰管曾命戰機兩度急轉彎。

對於監察院揭露的缺失，空軍司令部今天没有評論，對全案表示尊重。

107年6月4日，空軍一架F-16戰機執行萬安防空演習的假想敵機任務，對基隆港發動模擬攻擊，卻撞毀在新北市五分山，飛行員吳彥霆殉職。監察院查出，當時戰機飛入雲中後，領隊吳彥霆兩度要求爬高，但未獲准，最後導致撞山，因此通過對5位空軍戰管聯隊的負責軍官提出彈劾，移送公懲會。監察院今天的調查，再度揭露戰機可能因同僚疏失釀禍。

針對當時幻象戰機夜間出現在北部海域，空軍向監察院證實，當時空軍幻象2000-5型機1批4架，正實施「夜間空戰戰術」(NACT)課目。

監察院調查報告披露，當時2號機因大氣資料計算器(ADC)失效，以小隊波道向長機報告「K.I.O，ADC失效」，但長機僅通知戰管任務取消(K.I.O)，未一併將ADC失效轉告戰管，且未派機隨伴，立即提示緊急處置的操作程序，隨時了解故障機的狀況，違反「空軍部隊飛行訓練規定彙編」規定，致戰管於不知2號機ADC失效、自動駕駛(AP)解除造成其機身向右急轉情況下，見其即將超出空域而連續兩度命其HARD TURN(急轉彎)，顯有違失。