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共機密集侵我西南角ADIZ 專家：疑為共軍東沙軍演前奏
空軍今天上午再度偵獲中共殲10、殲11型戰機，進入台灣西南空域，為近十天內第五次。有專家認為，可能是共軍在東沙軍演的前奏。
空軍司令部今（18）日表示，今天上午偵獲中共殲10、殲11型戰機，進入台灣西南空域，經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播告警後，共機飛離我防空識別區，目前狀況均正常。
前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩以「解放軍密集的進入防空識別區西南角，是東沙軍演的前奏？」為題在臉書貼文表示，解放軍軍機從6月9日起、十天的第五次進入「防空識別區」（ADIZ）！有學者認為是「壓力測試」，也有網友說是針對國軍的「漢光演習」，但他認為與日前日本《共同社》披露8月的東沙軍演，關係更大。
呂禮詩說，事實上，在新聞披露前的3月16日及5月8日，解放軍的空中兵力已在ADIZ（防空識別區西南角進行訓練，且3月16日所進行的是夜戰訓練。這個位置，距離台南機場355公里，距離廣東惠州機場375公里，但距離東沙只有88公里，也就是極可能是未來軍演的可能範圍；另解放軍拉出了未曾繞台巡航的殲十戰機參演，也預示了未來遠海長訓的可能性。
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