我捐獻華府五大智庫 國防部也專案捐部分智庫

外媒曝我駐美代表處每年固定捐助華府五大智庫金額，事實國防部近年也以專案形式，捐助部分美方智庫，也以軍購為名，由我方出資與美國防部進行戰略評估合作。

昆西研究所（quincyinst.org）一篇「台灣對智庫的資助無所不在且鮮為人知」報導昨日宣稱，我駐美代表處（TECRO）金援華府五個智庫，包括布魯金斯協會、美國進步中心、新美國安全中心戰略與國際研究中心及哈德森研究所，五個中心都曾披露來自我駐美代表處的捐助資金，但深埋在網站或年度報告中。

事實上除我駐美代表處捐款外，由美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福擔任主席的美國智庫2049計畫研究所（Project 2049 Institute），也接受我方贊助經費，包括駐美代表處與國防部，另有獨派人士捐款。國防部每年由戰規司編列約13萬美元，以委辦合作案方式，與2049合辦國家安全政策暨戰略高階教育班次，國軍許多高階將領都曾赴美進修。

而國防部也在立法院證實，台美國防部明年將共同合作，以軍購方式，由美國國防部專案評估我國現有濱海決勝、灘岸殲敵戰略、戰術資源的資源分配，預算達1525萬元左右，由美國國防部派遣軍文職人員來台，評估我推動「整體防衛構想」（ODC），明年以軍購合約模式耗資千萬，首度邀請美國國防部派員來台進行評估。