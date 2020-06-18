2017年幻象墜機處置不當 監院糾正空軍

2017年11月7日，空軍一架幻象2000戰機墜海失事，並造成飛行員何子雨殉職。監察院今天表示，空軍相關處置作為違反部隊飛行訓練規定，因此在今天通過監察委員包宗和、李月德、方萬富提案，糾正空軍司令部。

查案監委表示，事發當天空軍幻象2000-5型機1批4架，於「夜間空戰戰術」課目中，2號機因大氣資料計算器（ADC）失效，以小隊波道向長機報告，但長機僅通知戰管任務取消，未一併將ADC失效轉告，且未派機隨伴，立即提示緊急處置之操作程序，隨時瞭解故障機之狀況，違反「空軍部隊飛行訓練規定彙編」規定；導致戰管不知2號機ADC失效，在其自動駕駛解除造成其機身向右急轉情況下，見其即將超出空域而連續兩度命其HARD TURN（急轉彎），顯有違失。

查案監委指出，依幻象換裝流程，要依序完成一系列訓練，但何子雨在2016年5月因右膝十字韌帶受傷停飛約8個月，導致到2017年11月7日失事止，仍未完成課目4-1等級之訓練；此訓練進度落後情形，在其2017年1月13日的「家庭訪視作業紀錄表」清楚揭示飛行訓練「超出個人技術或體力負荷」，但空軍第二聯隊航醫未呈報此狀況，致部隊未能予以適切輔導，違反國軍航空醫務教範規定，顯有嚴重違失。

糾正案文亦指出，戰鬥機空勤人員應實施第五型艙航航空生理複訓，但何子雨2013年8月即接受F-5E/F換裝訓練，其航空生理訓練複訓卻遲至2017年1月才完訓，顯見空軍未能積極控管所屬航空生理複訓，有疏失。

查案監委表示，國軍考量新一代戰機較重視重量訓練，以BMI無法清楚顯示飛行員之肌力強度，故2014年改以量測體脂肪率替代，但以空軍第二聯隊為例，2017年度95名空勤體格檢查表中，有32名空勤人員體脂肪率超過25%，佔傯體的三分之一，空軍司令部應當檢討。