九鵬基地飛彈試射逾期？ 基地：銷毀過期藥包啦

中科院最近在屏東九鵬基地和台東基翬海邊密集進行新型飛彈實彈射擊測試，有民眾今天上午近7時在九鵬基地旁的牡丹鄉旭海村被刺耳的聲音吸引，拍下疑似飛彈在天際拖著一道白色水氣的畫面，外界猜測可能是研測中的新型飛彈；中科院九鵬基地表示測試已在昨天結束，今早是銷毀火箭推進劑過期藥包；對此次新型飛彈測試內容，中科院不予評論。

昨天上午近7時有民眾在九鵬基地旁拍到疑似飛彈飛射畫面，因「天弓三型增程型飛彈」上周測試完成攔截測試，外界猜測可能是另型新飛彈，；基地內部人員表示，只是實驗室銷毀火箭推進劑過期藥包，因過程和發射飛彈類似，讓人產生誤會。

軍事專家表示，根據漁業署公告射擊通報資訊顯示，中科院分別在6月11日至16日的4天期間，在東南部海空域進行火砲射擊，。

據指出，「天弓三型增程型飛彈」11日完成攔截測試前，中科院已在5月14、15日於九鵬基地完成雄二E巡弋飛彈測試，它的彈射程距離遠，自九鵬基地發射後，先往東穿越蘭嶼外海，轉彎往北宜蘭方向再來回飛行，才能完整得到相關參數；另外，今年進入量產、射程可達1500公里以上的「雲峰中程飛彈」，最近也完成測試。

對這次的新型飛彈測試內容，中科院表示， 一切依國防部戰略指導與軍種作戰需求，執行各項武器系統研發、產製，以建購我國自主國防武力，執行測試是配合研發進度需求辦理，測試的項目及內容不予評論，籲請國人支持。