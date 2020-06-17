金門「砲王」240榴砲撥交縣府將展出 砲管重達11噸

發生在民國49年的六一七砲戰，中共因抗議美國總統艾森豪訪華而對金門猛烈的砲擊，短短3天對金門島打了19萬發砲彈。今日恰逢六一七砲戰60周年，先前由金門縣議員董森堡、金門戰地史蹟學會聯合要求金門縣政府向金防部保留撥用「砲王」240榴砲的M3載運車與預備砲管，今在古崗「巨靈」砲堡進行撥交運送作業，砲車與砲管由觀光處先行安置於西洪營區，近期待噴砂除鏽與保養作業完成後再進行陳展，未來則將向國防部積極爭取相關火砲營區的釋出，加入體驗展演。

此次撥交載運的裝備包括了「M2A1式火砲運輸車」3輛、「M3A1火砲運輸車」3輛以及「240榴彈砲預備砲管」1支，這三項裝備是在日前獲得國防部正式審議通過贈撥事宜，並與金門縣政府訂定合約書辦理撥交，縣府並委由廠商於具有歷史性意義的六一七砲戰六十周年進行載運作業！重達十一噸的砲管在重型吊車的運送下，緩緩送上貨車車斗，平安完成運送與交接工作。

董森堡表示，240榴砲雷霆砲在六月十七日進行撥交載運作業顯得格外有價值，其中位於古崗的「巨靈」砲堡是民國四十八年軍方構築240砲堡工事，意外發現明魯王墓真塚的所在地，火砲裝備的交接頗有「巨靈歸位、火砲重生」的意涵！而240榴砲是當年美國根據中美防禦條約提供給台灣使用，在民國48年陸續運到金門，該款火砲雖未參加823砲戰，但卻在1960年發生「617砲戰」發揮反擊的火力。

240榴砲為現在國內最大的火砲，全世界僅鑄造三百多門，火砲砲彈單顆就重達（HE榴彈）163.3kg、最大射速為2分1發，爆炸直徑約為500公尺，也因為240榴砲威力強大，軍方在構工掩體都會在每座砲堡上命名，並以泥塑裝飾在砲堡的門楣之上，以鼓舞士氣、表達對於構工人員或是240巨砲的敬意。至於此次撥用砲管重達11458kg，而M2A1與M3A1砲車主責火砲機動轉移的載運，甚具歷史與文物價值。

董森堡強調，撥交作業僅是一小步，未來會督促觀光局向國防部提出相關具體的陳展計畫，整合營區進行陳展使用，並就古崗西南沿岸的「立志」、「巨靈」、「閃電」三座具有歷史砲堡的撥用開放，串連水頭聚落、文台寶台、240砲堡群、觀止步道南明遺跡、翟山坑道、珠山歐厝等地，開發成為金門最有文化深度、且具豐富多元的西南觀光景區！