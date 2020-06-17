聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／漢光演習首次實兵實彈預演 民眾：好震憾
漢光36號演習預計下月16日在台中清水甲南海灘演習，今天首次實兵實彈預演，吸引許多軍事迷拍照，附近民眾也就近看到實彈演練，看了都說精彩，很震憾。
陸軍10軍團已公告，今天起到下月初陸續有4場預演，上午10點到11點，軍方說明，預演期間，附近道路和海域有管制，當天中午12點前，請人車和船不要進入管制區內，確保安全，也提醒民眾，不要撿拾未爆彈和破片；軍方說替代道路有高美路和北堤路。
今天的實彈預演，甲南海灘陸空都動起來，戰機和直升機升空，標槍飛彈，在空中畫出弧形軌跡，許多民眾看到，都人車停路邊觀看，許多人沒看到，在地方社團臉書詢問，何時可再看到實彈演習。
甲南海灘目前已搭建好5層樓高的指揮台，國軍第五作戰區少將發言人莊惠安表示，這次指揮台搭建在大甲溪河堤內，並非河床上，有確保安全，大家不用擔心，參考歷年漢光演習作戰區搭建的指揮台而設，也和國道戰機演習一樣的指揮台；莊惠安說，這次甲南海漢的演習，因地勢低，如果指揮台不搭高點，不容易看清楚演習過程。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言