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影／漢光演習首次實兵實彈預演 民眾：好震憾

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
漢光36號演習，今天首次實彈預演，在台中清水甲南海灘陸空進行。記者游振昇／攝影
漢光36號演習，今天首次實彈預演，在台中清水甲南海灘陸空進行。記者游振昇／攝影

漢光36號演習預計下月16日在台中清水甲南海灘演習，今天首次實兵實彈預演，吸引許多軍事迷拍照，附近民眾也就近看到實彈演練，看了都說精彩，很震憾。

陸軍10軍團已公告，今天起到下月初陸續有4場預演，上午10點到11點，軍方說明，預演期間，附近道路和海域有管制，當天中午12點前，請人車和船不要進入管制區內，確保安全，也提醒民眾，不要撿拾未爆彈和破片；軍方說替代道路有高美路和北堤路。

今天的實彈預演，甲南海灘陸空都動起來，戰機直升機升空，標槍飛彈，在空中畫出弧形軌跡，許多民眾看到，都人車停路邊觀看，許多人沒看到，在地方社團臉書詢問，何時可再看到實彈演習。

甲南海灘目前已搭建好5層樓高的指揮台，國軍第五作戰區少將發言人莊惠安表示，這次指揮台搭建在大甲溪河堤內，並非河床上，有確保安全，大家不用擔心，參考歷年漢光演習作戰區搭建的指揮台而設，也和國道戰機演習一樣的指揮台；莊惠安說，這次甲南海漢的演習，因地勢低，如果指揮台不搭高點，不容易看清楚演習過程。

漢光36號演習，今天首次實彈預演，在台中清水甲南海灘陸空進行。記者游振昇／攝影
漢光36號演習，今天首次實彈預演，在台中清水甲南海灘陸空進行。記者游振昇／攝影
漢光36號演習，今天首次實彈預演，在台中清水甲南海灘陸空進行。記者游振昇／攝影
漢光36號演習，今天首次實彈預演，在台中清水甲南海灘陸空進行。記者游振昇／攝影

漢光演習 南海 戰機 直升機 國軍 陸軍 飛彈

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