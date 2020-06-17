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九鵬基地今晨試射新型飛彈 中科院：依規畫執行

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東九鵬基地今天上午試射新型飛彈，有民眾在牡丹鄉旭海村拍下飛彈在天際拖出一道白霧的畫面。記者潘欣中／翻攝
屏東九鵬基地今天上午試射新型飛彈，有民眾在牡丹鄉旭海村拍下飛彈在天際拖出一道白霧的畫面。記者潘欣中／翻攝

中科院最近在屏東九鵬基地和台東基翬海邊進行「新型飛彈實彈射擊測試」，有民眾今天上午6時50分在九鵬基地旁的牡丹鄉旭海村被刺耳的聲音吸引，拍下試射飛彈在天際拖出一道白霧的畫面；外界猜測是研測中的「雲峰中程飛彈」新型飛彈，中科院照例以國防機密不予評論。

中科院本月11日昨深夜在台東及九鵬基地試射飛彈，外界研判種類極有可能是天弓三型增程型飛彈攔截測試，中科院不願證實；民進黨立委王定宇隔天在臉書表示，中科院昨晚分別在台東基翬海邊及屏東九鵬基地，發射靶彈及研測中的新型飛彈，測試「新型飛彈攔截來襲飛彈」的命中擊毀效能；並以天弓二型飛彈改裝為靶彈，發射有「台版薩德」稱號的「天弓三型增程型飛彈」進行作戰測試。

中科院今天上午在九鵬基地試射的飛彈，因「天弓三型增程型飛彈」上周測試完成，有軍事迷猜測是射程達1500公里的「雲峰中程飛彈」，也有人研判是「雄二E巡弋飛彈」。中科院表示， 一切依國防部戰略指導與軍種作戰需求，執行各項武器系統研發、產製，以建購我國自主國防武力，執行測試是配合研發進度需求辦理，今天在九鵬基地測試的項目及內容，照例不予評論，籲請國人支持。

飛彈 中科院 台東 國防部

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