聽新聞
test
0:00 / 0:00
海峽情勢升溫？空軍F-16任務機增掛飛彈升空實況首曝光
空軍嘉義聯隊近期陸續由已完成構改的F-16V「毒蛇機」擔任任務機（CAP），執行空中警戒與戰鬥巡邏的任務。航迷目擊，近一周以來，F-16V任務機加掛LAU-128/129飛彈發射架（派龍），目前任務武器掛載模式為「四長兩短」，包括四枚AIM-120中程空對空飛彈、兩枚AIM-9P4響尾蛇飛彈。
空軍司令部戰訓處長盧建中昨日曾在國防部記者會中表示，空軍任務機派遣，會依據當時敵情來選掛不同的派龍與武器，採不同的配置，來符合當時的作戰需求；武器採購與建案依據前瞻敵情威脅、作戰環境，完備所有戰力整建，確保國家安全，籲請國人放心，空軍全力守護家園。
嘉義F-16機群不僅構改的F-16V加掛新的派龍架，尚未構改的F-16A/B也可適用新派龍架，較之過去任務機的武器掛載，火力增加。空軍昨日再次披露有共機侵入我西南防空識別區空域，「依據當時敵情來選掛不同的派龍與武器」的說法，四枚AIM-120飛彈顯然凸顯海峽上空緊張情勢。
中共軍機八天內三度進入我防空識別區西南角空域，昨日一架殲十戰機重施故技，遭我廣播驅離。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言