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陸軍特戰部隊換裝微星通信系統 戰術任務行軍中首曝光

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍特戰指揮部特一營目前正在北部進行戰術任務行軍訓練，參謀總長黃曙光日前視導訓練實況時，披露特戰部隊換裝可進行衛星通訊的微星通信系統視訊模組。圖／軍聞社提供
陸軍特戰指揮部特一營目前正在北部進行戰術任務行軍訓練，參謀總長黃曙光日前視導訓練實況時，披露特戰部隊換裝可進行衛星通訊的微星通信系統視訊模組。圖／軍聞社提供

陸軍特戰指揮部特一營目前正在北部進行戰術任務行軍訓練，參謀總長黃曙光日前視導訓練實況時，披露特戰部隊換裝可進行衛星通訊的微星通信系統視訊模組。

根據軍媒披露，黃曙光當天是由國防部總士官長潘文清等人陪同，前往桃園地區視導此次戰術行軍訓練實況，聽取特指部特一營實施任務簡報，並針對特戰部隊戰術運用，與各級幹部進行研討；並前往現地視導官兵實施限制空間戰鬥、戰術繩索及小部隊特種作戰等演練科目。

根據「軍聞社」披露的畫面，黃曙光視導特一營野戰指揮中心，特別了解官兵操作一款桌上型視訊系統。據了解，是中科院所研發的微星通信系統。

微星通信系統包括可攜式視訊設備由高解析視訊編解碼器、12吋螢幕、5瓦揚聲喇叭及麥克風等組成，並提供視、音訊輸入及輸出介面，可外接標準的音、視訊設備。機架型抽拉式19吋螢幕、25瓦音箱、桌上型全向性麥克風及12倍高解析(FULL HD)攝影機、頭戴式耳麥等，可提供機動便捷的即時影、音傳輸。中科院表示，視訊符合ITU-T國際視訊會議通信標準協定，外箱具IP67防水等級，輕量化整合設計適合戶外機動使用。

中科院研發的微星通信系統視訊模組。圖／中科院提供
中科院研發的微星通信系統視訊模組。圖／中科院提供

特戰 軍訓 中科院

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