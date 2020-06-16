國軍通訊器材更新百億商機 廠商指立委介入護航外商

國防自主是蔡政府國策，宣稱三軍裝備如果國內有自製能力，就要避免使用舶來品。不過據了解，實務上仍常出現國內業者能夠自製，卻被迫外購的情況。日前有廠商向本報投訴指出，軍方委託中科院進行、總金額達新台幣100億元的三項通訊器材的換裝計劃，原本由中科院和國內廠商合作研製，但近來都接獲壓力要求停止，讓中科院與廠商大表不平。消息人士指出，某位中南部立委居中施力，以必須採購能夠「短期內進行展示」的「成熟產品」為理由，替國外產品護航。

這三項採購案中，這些採購案中，預算最高的是搭配國軍引進F-16V戰鬥機，換裝的1000多具地空通信機，其次是換裝高頻（HF）無線電機，兩案總價約100億元。

相較於極高頻（VHF）或特高頻（UHF），HF頻段的波長較長、頻率較低，能被電離層反彈，過去是唯一可跨越地平線與地障的通訊方式，如今雖有人造衛星，但因衛星所有權操之在人，HF在長程通訊上，仍有極大重要性。我國陸海空三軍的車輛、軍艦、固定站臺上，都有HF無線電機，總數超過1000部，其中部分已經老舊，國軍計劃全面換裝。由於軍用通訊必須具備，中科院與廠商努力十餘年，如今總算掌握所有關鍵技術，尤其是軍用通信所必須的跳頻與加密的能力。經過在全台各地與海上測試，性能不輸外貨。

原本軍方預備在三年內，將HF無線電機全部更新。中科院按採購作業程序，對有意參與的國內廠商進行資格評鑑作業。但在作業進行一個多月後，日前卻通知暫停，讓廠商錯愕不已。近期要召開的廠商說明會，也會將歷來要廠商配合的「整合內嵌式保密器」及「提供跳頻控制」等要求刪去，反而加上短期內要進行成熟產品展示。引發廠商質疑，這分明是替外商產品量身修改規格。

寬頻手持機是陸軍委託中科院研製，適合前線觀測人員或特種部隊突襲使用。例如住民地的攻堅作戰，房內與外界指揮所之間，傳輸效果可能不良，但若有另一個手持寬頻機的同袍站在門口，就會自動扮演通信中繼功能，將房內信號傳送到指揮所，讓指揮官清楚了解實況。也因具有跳頻能力，敵方很難實施通信干擾。

陸軍初期僅採購百餘套寬頻手持機，總價近億元，作為小規模部署驗證，乍看金額不大，但配合「科技戰士」的未來潮流，後續採購量將非常可觀。中科院原本已與國內廠商合作，廠商開發硬體平台，關鍵的軟體、韌體則由中科院自行開發，也規劃依採購程序先採購樣品機，整合測試完成後，再採購正式的手持機。

本案採購作業同樣已進行至廠商資格評鑑，近期將召開說明會，但也傳出在立委要求下，將增加封殺國內自製的「短期內進行產品展示」條件，並且要求要將軍用通信最重要的「抗干擾功能」刪除，臨時改變遊戲規則，方便國外產品進場。

中科院對此答覆表示，承接國軍委製案係依國防法「國防武器獲得，以自製為優先」之規定為政策指導，並考量振興國防產業，以技術移轉、合作研製等方式輔導國內廠商共同開發；若無法從國內獲得，再行尋求國外採購次系統整合。對於廠商投訴情事，中科院均依上述政策指導辦理，目前刻審慎評估；至於細節，因各案均屬機敏，援例不公開評論。