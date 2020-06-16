共機8天3度闖我西南空域 專家：疑共軍刻意展示武力

中共戰機今天上午再度進入我西南角防空識別區，國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲指出，中共軍機8天內3度進入我防空識別區西南角空域，非常可能是共軍刻意策畫的武力展示行動；甚至不排除是共軍對我方進行壓力測試。

空軍司令部今（16）日表示，戰管上午偵獲中共殲10型戰機1架次，短暫進入台灣西南空域，除廣播告警外，我空中偵巡戰機全程掌握並採積極驅離應處。

揭仲認為，此一空域雖然離台灣本島有些距離，但距澎湖則不算太遠；在政治上或許不會造成太大的刺激，但仍足以讓我軍戰機疲於奔命，進而達到對我施壓的效果。中共在2012年4月至2014年12月底，日本將釣魚台「國有化」爭議期間，就已經運用過類似的手段。總計在爭議期間，日本戰機緊急升空監控中共軍機的月平均數高達33次，爭議發生前則僅有11次。在2013年4月23日，多架中共戰機進入日本「防空識別區」後，一位日本官員就承認，「如果中國繼續威脅飛行，日本航空自衛隊恐難以應對」。

揭仲也提醒，共軍也可能藉常態化派遣戰機進入此一空域的方式，重施1999年利用李登輝前總統發表「兩國論」的時機，打破兩岸自1958年後所形成「共機不出海，我機不進大陸」之默契，將我軍戰機空中巡航範圍壓縮到海峽中線以東的故技。

揭仲說，在共軍空軍決定朝「遠征型空軍」轉型後，巴士海峽已成為共軍「體系化」空中兵力進入西太平洋的重要空中走廊；使強化對海峽中線南端與我國防空識別區西南角附近空域的掌控，成為共軍確保此一空中走廊北側翼安全的重要行動。因此，共軍日後是否將透過戰機常態化前往演訓的機會，採取強勢作為，逐步實現對此一空域內空中目標的有效監控，甚至進一步壓縮我防空縱深，迫使我軍戰機從目前偵巡的空域朝台灣方向內縮，替這條空中走廊的北側翼爭取更多安全縱深，值得密切關注。