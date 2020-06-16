回應艾斯培 國防部：務實推動與友盟國家國防事務交流

美國國防部長艾斯培今天推文表示，將與日、韓、紐、澳、東南亞國家與其他太平洋島國持續建立更緊密關係，也重申對民主台灣的承諾。國防部發言人史順文上午回應表示，美方重申對民主台灣的承諾，國防部在此表達感謝，而國防部配合政府整體外交政策，務實推動與友盟國家國防事務交流，共同維護台海安全與區域和平穩定。

艾斯培（Mark Esper）上午在官方推特分別發出3篇推文，表達美國對印太區域的重視，並連結他在海峽時報（The Straits Times）的投書。這篇文章暢談美國印太戰略，表示在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）與中國挑戰下，美國將致力與區域盟友及合作夥伴建立更緊密安全關係。

他在其中一篇推文中表示，「夥伴關係：我們持續與日本、南韓、紐西蘭、泰國、澳洲、菲律賓、東帝汶、巴布亞紐幾內亞、斐濟、東加王國與其他太平洋島國建立更緊密關係，維持對民主台灣承諾。」

國防部上午舉行記者會，史順文表示，國防部配合政府整體外交政策，務實推動與友盟國家國防事務交流，共同維護台海安全與區域和平穩定。