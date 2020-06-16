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國軍首研發女性運動內衣供選購 不影響服裝代金發放
陸軍上午展示自行研發的新式「運動服」、「軍便服」、「專用服裝」、「防寒服裝」及「消耗性服裝」等，其中包括官方首度新研發出的女性運動內衣。陸勤部補給處處長劉雅魁表示，女性運動內衣會納入服裝站供女性官兵自行選購，非公發撥補，因此現行女性每年可獲980元服裝代金政策不會改變。
國防部上午舉行記者會，發布自行研發包括公發女性運動內衣等18項服裝產品。劉雅魁表示，新增研發的女性內衣成本每件350元，未來依通路成本製定零售價，但這項產品將提供國軍女性官兵自行選購，並非公發。
劉雅魁指出，女性運動內衣經去年三軍九校入伍訓練女生連驗證完，效能不錯，未來規劃納入服裝站供女性同仁選購，是一個供選購的品項，與代金沒有衝突。
國防部後次室後管處副處長蔡淑芬也表示，目前女性服裝代金品項括裡衣、裡褲，在還沒有全方位滿足女性官兵服裝需求前，國防部仍維持每年980元代金發放，供官兵自行採購裡衣，後續各軍司令部將針對女性服裝需求持續作研改，等到完全滿足女性需求後，再研議將代金回歸撥公發撥補體系。
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