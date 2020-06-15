快訊

這項產品在歐美出現恐慌性購買 台灣獲利深

南投阿嬤載蕃茄回家 農用搬運車翻覆壓死6歲幼童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海巡：守住釣魚台主權 現在黑鮪魚大豐收是明證

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署艦隊分署今天表示，將繼續執行政府「堅決主張擁有釣魚台列嶼主權」的政策。圖：艦隊分署提供
海巡署艦隊分署今天表示，將繼續執行政府「堅決主張擁有釣魚台列嶼主權」的政策。圖：艦隊分署提供

國民黨立法院黨團今舉行記者會批評蔡政府爭釣魚台主權默不作聲，海巡署艦隊分署表示，海巡已提升包括台日、八重山群島以南海域護漁能量，讓全台黑鮪魚產量至今已豐收達5000尾，在釣島水域作業的蘇澳區漁會就捕獲近兩千尾，「漁民有感」，艦隊分署會繼續執行政府「堅決主張擁有釣魚台列嶼主權」的政策。

艦隊分署今晚表示，每年4至6月為黑鮪魚汛期，今(109)年海巡署依照漁船作業分布情形，靈活調度大型艦船部署位置，提升台菲、台日、八重山群島以南海域護漁能量，同時搭配高機動性的巡防艇，組織海上護漁艦隊，展現政府護漁決心。今年各地區漁會陸續傳出捷報，全台黑鮪魚產量大豐收，顯示海巡護漁有成，讓漁民有感。

艦隊分署表示，海巡署為因應黑鮪魚汛期來臨，特別要求艦隊分署於3月19日及26日，分別拜會東港、琉球與蘇澳區等漁會，了解漁民作業海域與護漁需求，並依照漁民作業船團位置，分別在台菲、台日、八重山群島以南海域，全天候部署艦艇執行海上護漁勤務，目前台日釣魚台海域每日編排1-2艘艦執勤；台菲海域每日編排1-3艘艦艇巡護；沖之鳥海域則納入公海遠洋巡護，每年規畫執行2-4航次，每航次30-90天，展現政府捍衛我國漁權的決心。

艦隊分署表示，根據各地區漁會統計數據顯示，今(109)年全台黑鮪魚捕獲數量大增，截至6月中旬捕獲量已突破5000尾，與去年同期相比翻倍成長，也展現出海巡護漁勤務之成效。

艦隊分署引述蘇澳區漁會理事長蔡源龍的話表示：「海巡署近年強力護漁已具成效，去年蘇澳區漁會捕獲黑鮪魚數量僅有857尾，今年截至6月中旬已捕獲1999尾，非常感謝海巡署全力護漁」；東港區漁會總幹事林漢丑也表示：「去年東港及琉球區漁會捕獲的黑鮪魚只有1,252尾，今年漁汛期尚未結束，東港已捕獲近3000尾，可說是大豐收。」

海巡署艦隊分署表示：海巡依「政府護漁標準作業程序」等相關規定，堅決捍衛主權、維護漁權，自105年5月起，我國漁船於專屬經濟海域內作業，均未受日方公務船扣押，顯示專案護漁已發揮成效。海巡署艦隊分署將續依政府「堅決主張擁有釣魚台列嶼主權」、「以和平理性方式解決」及「優先維護漁民權益」等政策，秉持「超前部署、預置兵力、彈性運用」原則，密切掌握台日海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整艦船艇部署，積極落實護漁勤務，有效捍衛我國主權及漁權。

海巡署 護漁 黑鮪魚

延伸閱讀

釣魚台爭議 海巡：全天候護漁

七月七日保釣去？海巡署出聲了 精銳艦艇部署曝光

有「黑金」美名的黑鮪魚 拍賣價狂跌到漁民都傻眼

黑鮪魚拍價下滑 市售沒便宜

相關新聞

王定宇遭控洩密喊告 藍酸：恬不知恥喪失保密能力

民進黨立委王定宇日前在臉書揭露中科院於台東基翬海邊及屏東九鵬基地進行「新型飛彈實彈射擊測試」，遭國民黨立委吳斯懷批評是「...

海巡：守住釣魚台主權 現在黑鮪魚大豐收是明證

國民黨立法院黨團今舉行記者會批評蔡政府爭釣魚台主權默不作聲，海巡署艦隊分署表示，海巡已提升包括台日、八重山群島以南海域護...

【勇鷹開箱1】跟經國號比一比 解密「勇鷹」檢驗蔡首張國防支票

空軍新一代高級教練機「勇鷹」原型機，上周三6月10日在台中清泉崗機場試飛。按照航空界凡事一步一步來慣例，這架編號11001原型機，起飛後，沒有收起落架，在空中停留16分鐘後降落。對中華民國航空產業來說，上一次自製機種原型試飛，是1988年的經國號戰機，中間相隔32年，意義重大。

兩岸開戰美國必救台灣？川普一句話戳破獨派幻想

美國總統川普表示，美國正在終止無窮盡的戰爭的年代，而是重新將重點明確放在保衛美國的核心利益上；美軍的職責不是去解決很多人從未聽過的遙遠地方的歷史衝突，「我們不是世界警察」。

國府反攻大陸「光計畫」 出自日本「白團」之手

政府遷台後，早期最具規模的反攻大陸作戰計畫，出自日本顧問白團之手，1953年白團完成代號「光計畫」的反攻大陸計畫，內容區分兩案，規模不同，甲案在福建沿海登陸，以廣州為初期目標，建立華南為光復大陸的基地。

M1所向無敵？「地表最強戰車」在台灣的戰場挑戰

中華民國陸軍終於獲得美方首肯採購M1戰車，雖然之前各界對M1戰車能否在台灣的地形發揮作戰效果有許多不同的討論，但如果回歸戰術需求面來看，我國陸軍的確需要新一代主戰車，取代已逼近服役極限的M60系列戰車。

國防部新法上路 志願役士兵酒駕將一次記三大過

行政院日前公告修正「陸海空軍懲罰法施行細則」第2條附表開始實施，內容明定，志願役士兵因酒後駕駛交通工具而肇事者，得一次核...

【每周精摘】中共軍機頻擾西南空域 真正目的是？

上周二（6月9日）國防部發布新聞稿表示，中共Su-30戰鬥機多架次，短暫進入台灣西南空域。國防部也強調，我方全程掌握對方動態，除廣播告警外，並以空中偵巡戰機積極驅離應處。三天後，6月12日國防部再度宣布，中共1架運8型機，進入台灣西南空域。

共機頻擾台 驅離將超前部署 「讓它飛不下去」

國防部近日連續發布包括蘇愷、運八等共機進入台灣「西南空域」遭我驅離的訊息。因應共機在活動頻繁，國防部月前連續召開應對會議...

共機西南空域活動頻繁 國防部應對會議律定反制準則

國防部近日連續發布包括蘇愷、運八等共機進入台灣「西南空域」遭我驅離的訊息，國安官員證實，共機在西南空域活動確實較為頻繁，...

找回精神象徵 中科院系製中心百萬復刻阿姆斯托朗8吋砲

中山科學研究院近日對外招標，計畫以180萬元預算，復刻鑄造1門阿姆斯托朗8吋砲。中科院表示，這是因為三峽系製中心近期為美...

國軍狙擊手大賽九月展開 濱海狙擊接戰成驗測要項

國防部將在9月中旬舉行「109年國軍狙擊手競賽」，各軍種均展開訓練，憲兵指揮部日前披露「狙擊手集訓隊」實況，顯示國軍狙擊...

熱門新聞

名嘴曝高雄市長補選兩大困難點：陳其邁不是躺著選

影／時隔13天 新增2例境外移入新冠肺炎病例

張雅琴嗆韓國瑜：為何不敢講中共暴政？ 你連屁都不敢放

評韓國瑜「被罷免後表現」 沈富雄讚：Good！可圈可點

國防部新法上路 志願役士兵酒駕將一次記三大過

全球疫情 恐二度來襲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。