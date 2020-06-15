海巡：守住釣魚台主權 現在黑鮪魚大豐收是明證

國民黨立法院黨團今舉行記者會批評蔡政府爭釣魚台主權默不作聲，海巡署艦隊分署表示，海巡已提升包括台日、八重山群島以南海域護漁能量，讓全台黑鮪魚產量至今已豐收達5000尾，在釣島水域作業的蘇澳區漁會就捕獲近兩千尾，「漁民有感」，艦隊分署會繼續執行政府「堅決主張擁有釣魚台列嶼主權」的政策。

艦隊分署今晚表示，每年4至6月為黑鮪魚汛期，今(109)年海巡署依照漁船作業分布情形，靈活調度大型艦船部署位置，提升台菲、台日、八重山群島以南海域護漁能量，同時搭配高機動性的巡防艇，組織海上護漁艦隊，展現政府護漁決心。今年各地區漁會陸續傳出捷報，全台黑鮪魚產量大豐收，顯示海巡護漁有成，讓漁民有感。

艦隊分署表示，海巡署為因應黑鮪魚汛期來臨，特別要求艦隊分署於3月19日及26日，分別拜會東港、琉球與蘇澳區等漁會，了解漁民作業海域與護漁需求，並依照漁民作業船團位置，分別在台菲、台日、八重山群島以南海域，全天候部署艦艇執行海上護漁勤務，目前台日釣魚台海域每日編排1-2艘艦執勤；台菲海域每日編排1-3艘艦艇巡護；沖之鳥海域則納入公海遠洋巡護，每年規畫執行2-4航次，每航次30-90天，展現政府捍衛我國漁權的決心。

艦隊分署表示，根據各地區漁會統計數據顯示，今(109)年全台黑鮪魚捕獲數量大增，截至6月中旬捕獲量已突破5000尾，與去年同期相比翻倍成長，也展現出海巡護漁勤務之成效。

艦隊分署引述蘇澳區漁會理事長蔡源龍的話表示：「海巡署近年強力護漁已具成效，去年蘇澳區漁會捕獲黑鮪魚數量僅有857尾，今年截至6月中旬已捕獲1999尾，非常感謝海巡署全力護漁」；東港區漁會總幹事林漢丑也表示：「去年東港及琉球區漁會捕獲的黑鮪魚只有1,252尾，今年漁汛期尚未結束，東港已捕獲近3000尾，可說是大豐收。」

海巡署艦隊分署表示：海巡依「政府護漁標準作業程序」等相關規定，堅決捍衛主權、維護漁權，自105年5月起，我國漁船於專屬經濟海域內作業，均未受日方公務船扣押，顯示專案護漁已發揮成效。海巡署艦隊分署將續依政府「堅決主張擁有釣魚台列嶼主權」、「以和平理性方式解決」及「優先維護漁民權益」等政策，秉持「超前部署、預置兵力、彈性運用」原則，密切掌握台日海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整艦船艇部署，積極落實護漁勤務，有效捍衛我國主權及漁權。