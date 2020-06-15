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王定宇遭控洩密喊告 藍酸：恬不知恥喪失保密能力

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨立委王定宇。 圖／本報系資料照
民進黨立委王定宇。 圖／本報系資料照

民進黨立委王定宇日前在臉書揭露中科院於台東基翬海邊及屏東九鵬基地進行「新型飛彈實彈射擊測試」，遭國民黨立委吳斯懷批評是「洩漏國軍的底牌，是非常愚蠢的行為」。國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書質疑，王定宇臉書曾編輯更動發文內容，恐是為了外界對他有洩密之虞的質疑而作掩飾，但已欲蓋彌彰。

黃子哲指出，民進黨立委王定宇三不五時喜歡在臉書賣弄「超前部署」的國防訊息，藉以炫耀自己是立院外交國防委員會的重量級委員，有著神通廣大的本事。平常打打擦邊球還不礙事，這次率先證實新型天弓飛彈的試射，茲事體大，「天弓之亂」恐怕是玩火自焚，還有洩密的法律責任。

中科院11日晚間分別在台東縣成功鎮基翬海邊及屏東九鵬基地進行飛彈試射。究竟是發射什麼類型的飛彈或執行什麼任務，中科院對外均三緘其口。僅表示「主要係配合研發進度需求辦理，有關測試項目及內容，本院援例不予評論，籲請國人支持。」

黃子哲說，從試射後的當天晚上至隔天的上午，不少媒體確實有相關新聞報導，也提及「愛國者」及「天弓3型增程飛彈」，但內容都會加上「疑似」、「極有可能」、「盛傳」、「是否為」等疑問性的字眼，最多用「應是」，已經是最大程度的臆測。

但12日上午11:32，王定宇在臉書上明確指出，中科院所進行的就是測試「新型飛彈攔截來襲飛彈」的命中擊毀效能，並指是以天弓二型飛彈改裝為靶彈，並發射有「台版薩德」稱號的「天弓三型增程型飛彈」進行作戰測試。PO文中，沒有出現任何疑問詞或疑問句，甚至連問號都沒有。

王定宇也反駁說，12日上午九點左右，包括自由電子報等多家媒體已經公開報導披露。王還提供了連結 https://news.ltn.com.tw/amp/news/politics/breakingnews/3195412

但點入該新聞，照片下的說明寫：中科院昨晚試射新型飛彈，相關人士指「應是」測試增程型弓三飛彈的作戰效能。

黃子哲說，換言之，該篇報導仍屬推測。而王定宇卻好棒棒，果然「宇」眾不同，以立法院外交國防委員會委員的身分，獨排眾「臆」，毫不避諱直接證實中科院試射的就是「天弓三型增程型飛彈」。該報導所謂的「相關人士」也相當可疑，難道是有人自導自演？

他也提到，從臉書的編輯紀錄顯示，王定宇曾在當天下午10:11更動發文內容，增加了「註1. 本消息在今日上午九點已經有多家媒體披露，定宇於午後分享。」這恐是為了外界對他有洩密之虞的質疑而作掩飾，但已欲蓋彌彰。

吳斯懷批王定宇將國軍反制能力提前曝光是愚蠢行為，還舉例王在法國「呂克瑟伊本」空軍基地打卡、爆出敦睦艦隊「額外行程」機密任務等前科紀錄。年初黑鷹直升機失事，在搜救過程中，王定宇也添亂，誤傳參謀總長沈一鳴已獲救的消息。

黃子哲說，媒體如何猜測畢竟是新聞自由，但作為一個國防委員會的立委，恣意妄為大嘴巴，洩漏攸關國防安全的重要軍事機密，不禁令人懷疑有這樣的立委，還需要共諜嗎？王定宇喊說要告，千萬別縮手，讓司法查查「相關人士」是哪個藏鏡人？也認證一下誰是洩密者？

黃子哲酸，王定宇回批吳斯懷「證明舔共的人會自動喪失google能力」。這句話真正用意是要轉移焦點，而不知道恬不知恥的人，喪失的是不是保密的能力？

飛彈 王定宇 中科院

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