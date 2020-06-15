國防部新法上路 志願役士兵酒駕將一次記三大過

行政院日前公告修正「陸海空軍懲罰法施行細則」第2條附表開始實施，內容明定，志願役士兵因酒後駕駛交通工具而肇事者，得一次核予記大過三次，等同撤職離營。

「陸海空軍懲罰法施行細則」第2條附表，是「陸海空軍各級指揮官或主官懲罰權責劃分表」，內容記載國軍自國防部長以降至士官各階層核定各類處分的權責。由於各級指揮官或主官核定記大過、記過或申誡時，只能核予一次或二次。新表加入但書，指志願士兵因酒後駕駛交通工具而肇事者，得一次核予記大過三次。

國防部表示，為配合酒駕零容忍政策及考量現行軍官、士官酒後駕駛交通工具肇事，即核予撤職懲罰，但志願士兵卻無相應於撤職程序的實務需求，因此於附註第二點增列但書，規定志願士兵因酒後駕駛交通工具而肇事者，得一次核予記大過三次。

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