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共機西南空域活動頻繁 國防部應對會議律定反制準則

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部近日連續發布包括蘇愷、運八等共機進入台灣「西南空域」遭我驅離的訊息，國安官員證實，共機在西南空域活動確實較為頻繁，但所謂「空域」，指的是海峽中線南端的「防空識別區」（ADIZ）「一點點」，並非我「領空」，而國防部對此內部曾連續召開應對會議。圖：國防部提供
國防部近日連續發布包括蘇愷、運八等共機進入台灣「西南空域」遭我驅離的訊息，國安官員證實，共機在西南空域活動確實較為頻繁，但所謂「空域」，指的是海峽中線南端的「防空識別區」（ADIZ）「一點點」，並非我「領空」，而國防部對此內部曾連續召開應對會議。圖：國防部提供

國防部近日連續發布包括蘇愷、運八等共機進入台灣「西南空域」遭我驅離的訊息，國安官員證實，共機在西南空域活動確實較為頻繁，但所謂「空域」，指的是海峽中線南端的「防空識別區」（ADIZ）「一點點」，並非我「領空」，而國防部對此內部曾連續召開應對會議，在驅離原則上，採取超前部署、航道占位，若共機「硬飛」不走，最終手段就是我戰機貼近、壓迫，以占據有利位置迫使共機「飛不下去」為原則。

國安官員表示，共軍頻繁在西南空海域活動，對台確有軍事威懾意味，但部分也是為部署南海與美軍對峙作準備，加上西南空域並不如接近首都的北部空域敏感，近期數次共機入侵西南空域，空軍警戒機搭配在航機時升空驅離，但地面飛彈部隊並未採取追瞄措施。

國防部日前曾在立法院證實，因應共機在台灣西南空域活動頻繁，情勢「外馳內張」，比以往嚴峻，國防部曾因應情勢連續召開內部會議，把相關狀況與掌握、應處原則與方式作好律定，情況仍屬正常而可控的範圍。

針對媒體披露中共擬八月雙航艦操演模擬奪取東沙，國防部評估此戰略企圖為為軍事威攝，會用最壞情況來作打算，領土主權寸步不讓，有超前部署規畫。國安官員則透露，海巡署已增派艦艇部署於鵝鑾鼻外海約240浬處，配合海軍南偵艦艇，密切關注東沙情勢。

對相關內部會議議決應處原則，國防部表示不評論，但強調國軍聯合情監偵作為，對台海區域情勢均能夠充分掌握，妥慎因應，維護領土主權，確保國家安全。

共軍近期在西南空域活動頻繁，國防部提供戰情顯示，中共除首次在此實施戰機夜訓外，戰機也首度從內陸直接出海，北方空域也有戰機穿越海峽中線的舉措，並增派艦艇進入南海，甚至部署到太平島。民進黨政府透過外交部長吳釗燮對外宣稱中共在實施港版國安法後，下一步可能對台動武。

國防部近日連續發布共機台灣西南空域的訊息，國安官員表示，此區域並非領空，而是海峽中線南端防空識別區西南角，共機切入「一點點」；防空識別區我方只能驅離，我方已律定，依驅離原則，戰機先卡位，後廣播，若共機「硬飛」，採取策略是先期部署占據有利航道，讓共機飛不下去。

國防部 港版國安法 戰機

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