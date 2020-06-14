找回精神象徵 中科院系製中心百萬復刻阿姆斯托朗8吋砲

中山科學研究院近日對外招標，計畫以180萬元預算，復刻鑄造1門阿姆斯托朗8吋砲。中科院表示，這是因為三峽系製中心近期為美化營區內「中山堂」環境，計畫採購1門復刻古砲，還原過去的精神象徵。

位於三峽大埔的中科院系統製造中心負責國軍飛彈、火箭生產，過去未轉型成行政法人前，營區中山堂前曾有1門阿姆斯托朗8吋砲，轉型後古砲被視為國防部財產，被要求送至成功嶺展示，目前只剩砲架留在原地。

中科院表示，系製中心原持有的這門阿姆斯托朗8吋砲，是美軍遺留下來的裝備，原為聯勤44兵工廠所有，民國68年移至三峽系製中心，作為營區精神象徵，民國100年奉令移交至成功嶺陳展。

中科院表示，阿姆斯托朗8吋砲原為系製中心精神象徵，近期為美化中山堂前環境，希望復原古砲陳展，因此對外招標復刻原阿姆斯托朗8吋砲。

系製中心表示，這門古砲是第二次世界大戰末期，美軍在菲律賓對日作戰所遺留下一批廢品，由前聯勤總司令黃仁霖中將，洽請美方運送來台，指定四四兵工廠，即中科院系製中心前身執行翻修工作，該砲曾於民國38年金門大捷時，發揮莫大威力，後因零附件欠缺，無法修配，因此留砲管一門作為紀念。民國68年古砲遷移至三峽營區,民國一百年移至成功嶺，系製中心目前只留下空砲架。

國防部202廠兵工廠也有1門「固定式阿姆斯壯砲」，相傳是清末台灣巡撫劉銘傳向英國採購，原安置於基隆港海邊抗敵。1974年202廠接收後，視為精神象徵，重漆維護，與系製中心同型。